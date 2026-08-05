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Kaynak: İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi Ilıca Sokak ile Bizim Sokak'ın kesiştiği kontrolsüz kavşakta saat 14.30 sıralarında meydana gelen olayda, Ahmet G. (40) yönetimindeki motosiklet, Bizim Sokak'tan çıkan Mehmet S. (64) idaresindeki otomobille çarpıştı.

2’Sİ ÇOCUK 3 KİŞİ YARALANDI!

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü Ahmet G. ile motosiklette bulunan A.G. (8) ve A.G. (3) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.