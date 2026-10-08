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Kaynak: DHA

Bursa'da 30 Ağustos Zafer Mahallesi İpek Caddesi'nde yokuş yukarı ilerleyen 41 AHR 940 plakalı kamyonun kasa kapağı henüz bilinmeyen nedenle açıldı.

Kamyonun kasasında bulunan tankların bir kısmı yola düşerken, tanklardan kimyasal madde sızmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye AFAD KBRN ve polis ekipleri sevk edildi.

CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Ekipler kimyasal sızıntı nedeniyle çevrede güvenlik önlemi alarak caddeyi araç trafiğine kapattı.

AFAD KBRN ekiplerinin yaptığı incelemede, yola sızan maddenin akü yapımında kullanılan sülfürik asit olduğu belirlendi. Kimyasalın çevreye yayılmasını önlemek için çalışma başlatıldı.

AFAD ekiplerinin incelemelerinin ardından kamyon ve yola düşen tanklar vinç yardımıyla kaldırıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından caddenin yeniden trafiğe açılması için işlem başlatıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.