Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Göynükbelen Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında tarım arazisinde anız yangını çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki ormanlık alana sıçradı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, alevlerin daha geniş bir alana yayılmasını önlemek ve yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.