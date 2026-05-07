Siyaset kazanını kaynatan iddia, tv100 ekranlarında Gazeteci Sinan Burhan tarafından dile getirildi. Burhan, elindeki bilgilerin sağlam olduğunu vurgulayarak, "CHP Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği kulisini paylaşıyorum. Kaynaklarıma güveniyorum, yakın bir zamanda bu geçiş gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

CEMAL ENGİNYURT’TAN ŞOK İDDİA: EŞİ ÜZERİNDEN TEHDİT EDİLİYOR

İddialar üzerine bir açıklama da İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’tan geldi. Enginyurt, meselenin sadece bir siyasi tercih olmadığını öne sürerek çok daha ağır bir iddiayı gündeme taşıdı. Köksal'ın eşi üzerinden baskı altına alındığını savunan Enginyurt, şu çağrıda bulundu:

"Burcu Köksal, eşi üzerinden tehdit edilerek CHP'den istifaya ve AK Parti'ye katılmaya zorlanıyor. Burcu Hanım’a sesleniyorum; hiçbir tehdide boyun eğme, bu kirli tuzağı boz!"

BARIŞ YARKADAŞ: İSTİFA ETMEYECEK DİYEMEM

Eski CHP milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş ise ulaştığı kulis bilgilerini paylaşırken ihtiyatlı ancak manidar bir tablo çizdi. Köksal’a ulaşmaya çalıştığını belirten Yarkadaş, "Burcu Köksal’ın da eşinin de telefonları kapalı. 'Burcu Köksal CHP’den istifa etmeyecek' diye kesin bir cümle kuramam" diyerek kapıyı açık bıraktı.

BURCU KÖKSAL'DAN YANIT

Gözler, telefonlarını kapatan ve henüz resmi bir yalanlama yapmayan Burcu Köksal’dan gelecek olan açıklamaya çevrilmişken, Mustafa Yavuz'dan konuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Yavuz, Burcu Köksal'ın “Asla CHP’den istifa etmem, bu söylentilere inanmayın” dediğini aktardı.

Mustafa Yavuz'un paylaşımı şöyle

"CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, dün Ankara Kalecik Belediye Başkanı’na iadeyi ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında CHP’li bir belediye meclis üyesi, Burcu Başkan’a “İstifa edeceğiniz konuşuluyor” diye soru soruyor. Burcu Hanım ise soruya net cevap veriyor: “Asla CHP’den istifa etmem, bu söylentilere inanmayın”