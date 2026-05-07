Afyonkarahisa Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği iddiaları konuşulurken, YENİÇAĞ Afyon'dan çok özel bilgiler edindi. Başkan Bucu Köksal şu sıralar CHP İl Başkanlığı'nda, tüm CHP'li belediye meclis üyelerini acil toplantıya çağırdı.

Kaynaklarımıza sorduğumuz "Bu bir dik duruyoruz, CHP'de devam ediyoruz toplantısı mı yoksa hakkınızı helal edin, AK Parti'ye geçiyorum, kimler benimle toplantısı mı?" sorusuna net bir cevap geldi. YENİÇAĞ'ın edindiği bilgiye göre Burcu Köksal AK Parti'ye geçecek ve birçok meclis üyesini de yanında götürecek.

DÜN KÜLLİYE'YE GİTTİ

Burcu Köksal'ın dün Ankara'da 2 belediye başkanıyla görüştüğü biliniyor. Ancak kaynaklarımızdan aldığımız bilgiye göre Burcu Köksal dün Külliye'ye gitti ve AK Partili yetkililerle son bir görüşme yaptı.

ALPEREN KAYHAN'IN GÖREVDEN ALINIŞI

Afyonkarahisar CHP Gençlik Kolları Başkanı Alperen Kayhan, aynı zamanda Burcu Köksal'ın basın danışmanıydı. Geçtiğimiz haftalarda Kayhan, sürpriz bir şekilde Köksal tarafından danışmanlık görevinden alındı ve Mezarlıklar Müdürlüğü'nde görevlendirildi. Köksal'ın bu hamlesi "Ben AK Parti'ye geçeceğim ve yanımda CHP Gençlik Kolları Başkanı olmamalı" düşüncesiyle hareket ettiği şeklinde yorumlandı.

MECLİS ÜYELERİNİ İL BAŞKANLIĞINA KİM TOPLADI?

Belediye MEclis Üyelerinin Afyonkarahisa CHP İl Başkanlığı'na acil toplantıya çağrıldığı net bilgi. Şu sıralar meclis üyeleri il başkanlığı önünde toplanmaya başladı. Kaynaklarımıza göre Burcu Köksal bu davetin doğrudan ev sahibi. Kendisi de bu toplantıda olacak. Ancak bir diğer ihtimal ise üyelerin Afyonkarahisar CHP İl Başkanı HasanKaradeniz tarafından çağrıldığı ve Meclis Üyelerine 'dik durun' mesajı verileceği oldu. Ancak her iki ihtimalde de Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçişine kesin gözüyle bakılıyor

CHP AFYONKARAHİSAR İL BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Burcu Köksal'ın seçmen iradesine saygılı olması gerektiği vurgulandı.

Açıklama şöyle:

KAMUOYUNA DUYURU

Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında halkın iradesiyle seçilen belediye başkanımızın, kendisine destek veren vatandaşlarımızın güven ve beklentilerine uygun bir duruş sergilemesi en temel sorumluluğudur.

Bizler; seçmenin ortaya koyduğu iradenin korunmasından, Cumhuriyet Halk Partisi’nin temsil ettiği siyasi çizginin sürdürülmesinden yana tavır almaya devam edeceğiz.

Başkanımızın, Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi olan CHP'nin kimliği ve halkın kendisine emanet ettiği irade doğrultusunda hareket ettiği sürece CHP Afyonkarahisar Örgütleri olarak yanında durmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz.