Piyasalar bugün oldukça hareketli. Yatırımcıların radarındaki altın, döviz, petrol ve kripto para birimlerinde dengeler yeniden kuruluyor.
Kapalıçarşı gram, çeyrek, yarım ve tam altın güncel durum ne? Petrol çakıldı, gümüş yükseldi
Piyasalar 6 Mayıs Çarşamba günü ADB Başkanı Donald Trump'ın açıklaması ve İran Devrim muhafızlarının paylaşımının ardından adeta alev aldı. Petrol 101 dolar seviyesine geriledi. Borsa İstanbul rekor kırdı. İşte 7 Mayıs Perşembe günü Kapalıçarşı'da güncel altın fiyatları...Derleyen: Züleyha Öncü
Jeopolitik belirsizlikler ve küresel enflasyon verileri, değerli metalleri zirvede tutmaya devam ediyor. Ons altın, küresel piyasalarda 4.700 dolar sınırını aşarak tarihi bir performans sergiliyor. Bu yükseliş, Kapalıçarşı’da fiziki altına olan talebi de körüklemiş durumda.
Gram Altın
Serbest piyasada 6.866 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.
Çeyrek ve Yarım Altın
Çeyrek altın 11.233 TL, yarım altın ise 22.431 TL seviyelerinden işlem görüyor.
Gümüş
Altına alternatif arayanların gözdesi gümüşün gramı 116 TL seviyesini test ederek dikkatleri üzerine çekiyor.
DOLAR/EURO TL
Döviz kurlarında yukarı yönlü baskı devam ediyor. Dolar: 45,24 TL seviyesinde dengelenirken,
Euro daha atak bir grafik çizerek 53,33 TL bandına yerleşmiş durumda.
PETROL BUGÜN NE KADAR?
Küresel enerji piyasalarında Brent Petrol, jeopolitik gelişmelerin etkisiyle dalgalı bir seyir izliyor. Investing verilerine göre Brent petrolün varil fiyatı 101,70 - 106,33 dolar geniş bandında işlem görüyor.
BİTCOİN BUGÜN NE KADAR?
Kripto para piyasasının öncüsü Bitcoin (BTC) ise bir miktar geri çekilme yaşayarak 80.904 dolar seviyesine geriledi.
NOT: Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.