Beşiktaş, son yıllarda olduğu gibi bu sezon da lige erken havlu attı. Bu doğrultuda Beşiktaş’ın hedefi Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyon olarak Avrupa Ligi bileti almaktı.
Sergen Yalçın'ın olası ayrılığına karşın Beşiktaş'ta bomba aday
Beşiktaş’ta Konyaspor yenilgisi sonrası büyük kriz yaşanırken, Sergen Yalçın’ın istifa kararı yönetim tarafından geri alındı. Siyah-Beyazlılarda teknik direktörlük için öne çıkan yerli aday da belli oldu. İşte detaylar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Ancak önceki gün Konyaspor ile oynanan yarı final maçında son dakika golüyle alınan mağlubiyet sonrası Siyah-Beyazlı camiada büyük tepki oluştu.
TARAFTARDAN İSTİFA ÇAĞRISI
Maçın ardından Beşiktaş taraftarları hem yönetimi hem de teknik ekibi istifaya davet etti. Yaşanan gelişmelerin ardından Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın istifa kararı aldığı ortaya çıktı.
YÖNETİM İKNA ETTİ
Yönetimin soyunma odasına giderek genç teknik adamı kararından vazgeçirdiği öğrenildi. Başkan Serdal Adalı ve kurmaylarının ısrarına rağmen Yalçın’ın, hafta sonu oynanacak Trabzonspor maçında son kez takımın başında olacağı ifade edildi.
ALTERNATİF İSİMLER ÜZERİNDE ÇALIŞMA VAR
Beşiktaş yönetimi Sergen Yalçın ile devam etmek istese de alternatif isimler üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.
LİSTEDE ARDA TURAN
Fanatik'te yer alan habere göre, listede çoğunluğu yabancı teknik direktörler yer alırken, yerli aday olarak Arda Turan isminin öne çıktığı belirtildi.
Şu anda Shakhtar Donetsk’i çalıştıran Turan’ın performansının yakından takip edildiği, Trabzonspor maçının ardından teknik direktör konusunda nihai kararın verileceği kaydedildi.