Savaş kaynaklı jeopolitik gerilimlerin etkisi sebebiyle Brent petrol fiyatı yüzde 8 artarak 78,5 dolar seviyesine kadar çıktı. Gece yarısı da 82 doları da gören petroldeki bu sert hareketin, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıması öngörülüyor.

Petrol fiyatlarına dair artış sinyallerinin ardından İYİ Parti Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir vekili Burak Dalgın, X hesabı üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e hayati bir çağrıda bulundu.

DALGIN: ÖTV’DEN BİR MİKTAR FEDAKARLIK YAPARAK POMPADAKİ FİYATI TUTUN

ÖTV'de fedekarlık yapılmasına değinen Dalgın, kurtuluş reçetesini şu şekilde verdi:

“Sayın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e çağrıda bulunuyorum: Petrol fiyatı artışını hemen akaryakıta yansıtmayın. ÖTV’den bir miktar fedakarlık yaparak pompadaki fiyatı tutun Vatandaşa ilave yük binmesin, enflasyon beklentisi daha da bozulmasın Maliyeti ne kadar mı? Brent petrol fiyatı üç ay boyunca 80 dolar olursa 70 milyar TL (milli gelirin %0,1’i) Tüm yıl o seviyede kalırsa 225 milyar TL (milli gelirin %0,3’ü) - bir aylık faiz ödemesi kadar”