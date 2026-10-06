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Açılışına İstanbul Vali Yardımcısı Avni Kula, THK Genel Başkanı Prof. Dr. Akın Ünal, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Aykut Keleş, Turing Başkanı Dr. Bülent Katkak ile kültür, sanat, iş dünyası temsilcileri ve genç pilotların katıldığı sergi, Türk Hava Kurumu (THK) himayelerinde ve Fatih Mehmet Bölükler küratörlüğünde düzenlendi.

Sergide, 321 eser, belge ve efemera ile Madelet’in havacılık kariyeri dönemini anlatan iki hiperreal heykeli, kullandığı iki adet ölçekli Magister uçağı ve THK 4 adet planör maketleri yer alıyor.

Ayrıca, sergi salonunda kurulan 50 metrekarelik gösterim alanında, yönetmenliğini Nebil Özgentürk’ün üstlendiği, yapımcılığını Hüseyin Başusta’nın yaptığı, ulusal ve uluslararası film ve belgesel festivallerde sekiz ödül kazanan ve özel gösterimleri yapılan "Madelet - Rüzgâra Karşı Zorlu ve Cesur Bir Yürüyüşün Öyküsü" adlı belgesel de izlenebiliyor.

Türk havacılığının gelişmesine ve gençlerin gökyüzüyle tanışmasına öncülük eden Türk Hava Kurumu çatısı altında başlayan ve Ankara’dan dünyaya uzanan bu yolculuk, sergide yeniden hatırlanıyor.

Sergi, yalnızca bir havacının hayatını anlatmıyor, bir Cumhuriyet kadınının kendi yolunu çizme cesaretinden yola çıkarak; kadınların eğitimden havacılığa, iş dünyasından toplumsal yaşama uzanan mücadelesine ve bir insanın hayatı boyunca oluşturduğu kültürel mirasa ışık tutuyor.

Sergi, ilk kadın pilotlarımızdan Madelet'in kendi kanatlarıyla yükselişini ve gelecek nesillere bıraktığı ilham veren zengin mirası gözler önüne seriyor.