Eski TBMM Başkanı ve AK Parti kurucularından Bülent Arınç, Bölge Adliye Mahkemesi’nin (BAM) CHP hakkında verdiği "mutlak butlan" kararına sert tepki göstererek kararı "hukuken ve usulen yanlış" olarak nitelendirdi ve Yargıtay’a ihtiyati tedbiri ivedilikle kaldırma çağrısında bulundu.

Arınç, sosyal medya hesabı üzerinden "mutlak butlan" görüşlerini paylaşan Arınç, meselenin özünde CHP’nin bir iç işi olduğunu belirterek, bir hukukçu olarak verilen kararın Türk siyasetine ve demokrasiye zarar verebilecek nitelikte olduğunu vurguladı.

Kararın hukuki boyutunu eleştiren Arınç, "BAM Dairesi’nin 20 sayfalık kararını okudum. Bir hukukçu olarak bu kararı yetki, görev ve usul hukuku bakımından yanlış buluyorum" dedi.

"YSK DIŞINDA BİR MAHKEMENİN KARAR VERMESİ GÖRÜLMÜŞ ŞEY DEĞİL"

Bugüne kadar Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu’na ilişkin kritik kararların yalnızca Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından verilebildiğini hatırlatan Arınç, yerel mahkemenin bu hamlesini "konjonktürel" olarak yorumladı. Karardaki asıl tehlikenin "ihtiyati tedbir" kararı uygulanması olduğunu belirten Arınç, şu ifadeleri kullandı:

"Asıl vahim olan bu kararın ihtiyati tedbirli olarak verilmesidir. Oysa Yargıtay denetiminden geçmesi açısından tedbirli olmadan da karar verilebilir ve bugünkü kaos ortamı oluşmayabilirdi. Uygulamada böyle bir tedbirli karar da görülmedi. Bütün bu durum karşısında Yargıtay’a düşen görev, bir an önce hukuka ve hakkaniyete uygun bir karar vermesi ve tedbirin kaldırılmasıdır."

"BU TÜR MÜDAHALELER SİYASET KURUMUNU İŞLEVSİZ KILAR"

Kendi siyasi geçmişine atıfta bulunarak geçmişte yaşadığı parti kapatma süreçlerini hatırlatan Bülent Arınç, BAM kararının doğrudan bir kapatma davası olmasa da sonuçları itibarıyla benzer bir tahribat yaratacağını savundu. Arınç, siyasi partilere yönelik dışarıdan müdahalelerin doğuracağı tehlikelere karşı uyardı:

"Bendeniz; üç partisi Anayasa Mahkemesi tarafından, bir partisi de 12 Eylül Darbesi ile kapatılmış, yine bir partisi kapatılmaktan bir oy farkla dönmüş bir siyasetçiyim. BAM kararı elbette bir parti kapatma kararı değildir ancak sonuçları itibariyle bir partiyi işlevsiz hale getirmek, içini karıştırmak ve gücünü yok etmek neticesini doğurabilecek bir karardır. Bu tür müdahaleler, siyasi partilerden daha çok başta siyaset kurumu olmak üzere kurumların işlevsiz kalmasına ve demokrasinin yolunun kesilmesine sebebiyet verir."

ERBAKAN’IN STRATEJİSİNİ HATIRLATTI: BİZ BARİKATLARI SABIRLA AŞTIK

Açıklamasında Milli Görüş lideri merhum Necmettin Erbakan’ın siyasi ahlakına ve kriz anlarındaki vakur duruşuna da değinen Arınç, Erbakan’ın partileri kapatıldığında kitleleri asla sokağa teşvik etmediğini, "Büyük davamız yanında bunun nokta kadar değeri yoktur" diyerek hukuki mücadeleye odaklandığını belirtti.

AK Parti’nin de bu gelenek ve sabırla inşa edildiğini ifade eden Arınç, sözlerini şöyle tamamladı:

"AK Parti'yi kuran kadro nice darbe, muhtıra ve kumpaslara rağmen yıllardır milletin güvenini taşıyor. Önümüze kurulan barikatları tekme tokatla yıkmak yerine zaman içerisinde hukuk ve sabırla milletimize güvenerek yolumuza devam ettik. ‘Muhtar bile olamaz!’ çığlıklarının atıldığı günden bugüne geldiğimizde; hukuka ve aziz milletimize güvenimiz neticesinde bugün 11 yıl kesintisiz Başbakanlık, 12 yıldır da kesintisiz Cumhurbaşkanlığı görevi yapan bir liderimiz ve milletimizin gönül tahtında olan bir AK Partimiz var."

Öte yandan Özgür Özel'in 14 Mart'ta (2026) Eski TBMM Başkanı ve AK Parti kurucularından Bülent Arınç ile görüşmesi dikkat çekmişti. Bülent Arınç, kendisiyle ilgili Erdoğan ve Özel arasında 'dengeli siyaset' için bir misyon üstlendiği iddialarına "Böyle bir misyonum yok. Bazıları saçma sapan senaryolar yazıyor. Ben AK Partiliyim, AK Parti benim evim, Tayyip Erdoğan da liderim" yanıtını vermişti.