İsveç’te gerçekleştirilen ve prestijli bir tıp dergisinde yayımlanan yeni bir bilimsel araştırma, hareketsiz kalmanın beyin sağlığı üzerindeki etkilerine yepyeni bir boyut kazandırdı. Çalışmaya göre, zihinsel olarak pasif geçirilen hareketsiz zamanlar demans riskini artırabilir.
Bilim insanlarından korkutan açıklama: Bu şekilde oturmak hasta ediyor
Uzun süre hareketsiz kalmanın demans riskini artırdığı biliniyordu, ancak İsveç'ten gelen yeni bir araştırma ezberleri bozdu. Bilim insanlarına göre risk sadece oturma süresiyle değil, otururken ne yaptığınızla da doğrudan ilişkili. İşte korkutan açıklamanın ayrıntıları...
Özellikle uzun süre televizyon izlemek ve düşük etkileşimli ekran aktiviteleri, beyin sağlığı açısından olumsuz etkilerle ilişkilendirildi. Buna karşılık; kitap okumak, masa başı ofis işleri yapmak, bulmaca çözmek veya zihni aktif tutan diğer oturarak yapılan aktivitelerin ise demans riskini azaltabileceği belirlendi.
DEV ARAŞTIRMA: 20 BİNDEN FAZLA KİŞİ 19 YIL BOYUNCA TAKİP EDİLDİ
Araştırmanın çarpıcı sonuçları, çok geniş bir örneklem ve uzun bir takip süresine dayanıyor:
Zaman dilimi: 1997-2016 yılları arası (19 Yıl)
Katılımcı sayısı: 35 ile 64 yaş arasındaki 20 binden fazla yetişkin.
Katılımcılar oturma alışkanlıkları, fiziksel aktiviteleri ve yaşam tarzlarına ilişkin soruları yanıtladı. Demans teşhisleri ise İsveç sağlık ve ölüm kayıtları üzerinden değerlendirildi.
Elde edilen sonuçlarda, zihinsel olarak aktif geçirilen hareketsiz zamanların, pasif oturma alışkanlıklarına kıyasla "demans riskinde önemli bir azalma" ile bağlantılı olduğu görüldü.
"TÜM HAREKETSİZ DAVRANIŞLAR AYNI DEĞİL"
Araştırmada görev alan İsveç’teki Karolinska Enstitüsü uzmanlarından Dr. Mats Hallgren, otururken beynin nasıl kullanıldığının büyük önem taşıdığını söyledi.
Dr. Mats Hallgren konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Oturmanın tamamı düşük enerji harcaması içeriyor olabilir ancak beyin aktivitesi açısından farklılık gösteriyor. Otururken beynimizi nasıl kullandığımız, gelecekteki bilişsel işlevlerin önemli bir belirleyicisi olabilir."
UZMANLARDAN HAYATİ UYARI: HEM BEDEN HEM ZİHİN AKTİF KALMALI
Bilim insanları, yaş ilerledikçe sadece fiziksel aktivitenin değil zihinsel aktivitenin de korunması gerektiğine dikkat çekti.
Uzmanlara göre özellikle uzun süre oturulması gereken durumlarda;
Kitap okumak,
Yazı yazmak,
Strateji oyunları oynamak,
Veya öğrenmeye dayalı aktiviteler yapmak beyin sağlığı açısından koruyucu etki sağlayabilir.