MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP’ye ilişkin “mutlak butlan” tartışmaları kapsamında yaptığı değerlendirmeyi içeren sosyal medya paylaşımını daha sonra kaldırdı.

SİYASİ PARTİLER KANUNU VURGUSU

Feti Yıldız, paylaşımında 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 21. maddesinin yürürlükte olduğunu belirterek, Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu hükümlerinin siyasi partiler açısından uygulanamayacağını ifade etmişti.

MAHKEMELERİN YETKİ ALANI AÇIKLAMASI

Yıldız ayrıca, Asliye Hukuk Mahkemelerinin yetkisinin siyasi partilerin yalnızca genel kurul seçim dışı işlemleriyle sınırlı olduğunu söylemişti.

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu dün yaptığı açıklamada Yıldız'ın 'mutlak butlan' açıklamasıyla ilgili "Bu sürecin davul zurna çalınarak geldiğini yeni anlamış. Erdoğan'a götürülen bir süreç olduğunu anlakta zorlanmış bunu anlıyorum." yorumunda bulunmuştu.

PAYLAŞIMIN SİLİNMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Feti Yıldız’ın 'mutlak butlan' çıkışını sosyal medya hesabından kaldırması dikkat çekti.