Metropoll'ün son anketi 'mutlak butlan'dan sonra yeniden gündem oldu: İşte sonuçlar

CHP'de 'mutlak butlan' karının ardından, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden CHP Genel Başkanı olması ve CHP genel başkanlığı düşen Özgür Özel gündemdeki yerini koruyor. Özgür Özel'in yeni parti kuracağı iddiası anket firmalarını hızlandırdı.
Metropoll’ün Nisan ayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'i yarıştırdığı son anket sonuçları 'mutlak butlan' kararından sonra yeniden gündem oldu. Mayıs ayı birçok siyasi gelişmeye sahne olsa da 'sokağın nabzı'nın ne diyeceği haziran ayı anketlerinde belli olacak.Dilek Taşdemir
Metropoll Araştırma 16-24 Nisan 2026 tarihleri arasında, 28 ilde yaptığı son anketinde vatandaşlara 'Özgür Özel ayrı bir parti kurarsa hangisine oy verirsiniz?' diyerek Kemal Kılıçdaroğlu ile yarıştırmıştı. Anket sonuçları, hem mevcut CHP seçmeni hem de diğer parti tabanları açısından dikkat çekici veriler ortaya koydu.
Metropoll Araştırma'nın Nabzı Nisan 2026 araştırması kapsamında, olası bir senaryo üzerinden seçmenin nabzı tutuldu. "Özgür Özel yeni bir parti kurarsa, aşağıdakilerden hangisine oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlardaki yüzde 40,7'lik oran dikkat çekti.
Anketin genel ortalamasına bakıldığında seçmen tercihlerinin dağılımı şu şekilde gerçekleşti:
Fikrim yok/Cevap yok: Yüzde 3,2
Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP'ye oy veririm: Yüzde 21,4
Özgür Özel'in kuracağı yeni partiye oy veririm: Yüzde 34,7
Hiçbirine oy vermem: Yüzde 40,7
14 Mayıs 2023 milletvekili seçiminde oy verilen partilere göre yapılan analizde ise oldukça çarpıcı detaylar göze çarptı.
CHP seçmeninde Özgür Özel'in kuracağı partiye destek yüzde 65,8 oranındayken, Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP'de kalacağını belirtenlerin oranı yüzde 21,7'de kaldı.
Diğer partilerin Özgür Özel'in kuracağı partiye destek oranları:
AK Parti seçmeni: Yüzde 19,3
DEM Parti seçmeni: Yüzde 31,5
Diğer Parti seçmenleri: Yüzde 37,5
MHP seçmeni: Yüzde 13,9
