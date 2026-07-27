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İYİ Parti Sözcüsü ve Parlamento ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu, vatandaşları doğrudan ilgilendiren iki önemli konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İYİ Partili vekil Kavuncu, kıyıların herkesin ortak kullanımına açık olduğunu vurgulayarak, plaj işletmeciliği adı altında vatandaşlara fahiş fiyatların dayatılmaması gerektiğini ifade etti.

Buğra Kavuncu, gündeme taşıdığı ikinci başlığın ise GSM operatörlerinin fiyat politikaları ile sundukları hizmet kalitesi arasındaki uyumsuzluk olduğunu belirtti.

Vatandaşların yüksek ücretler ödemesine rağmen yeterli hizmet alamadığını savunan Kavuncu, bu durumun kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

"BUNLARA ARTIK BİR DUR DENMESİ GEREKİYOR"

İlgili bakanlara çağrıda bulunan Kavuncu, her iki konuda da sorumluluk alınmasını ve yöneltilen soruların yanıtlanmasını istedi. Kıyılara erişim ile haberleşme hizmetlerinin temel haklar kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirten Kavuncu, mevcut uygulamaların vatandaşın yararına değil zararına işlediğini savundu.

Kavuncu, söz konusu sorunlara ilişkin gerekli adımların atılması gerektiğini belirterek, "Bunlara artık bir dur denmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.