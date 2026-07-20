2023'ten bu yana partiler arası gerçekleşen belediye başkanı ve vekil transferlerine İYİ Partili Buğra Kavuncu'dan tepki geldi. Kavuncu siyasi parti geçişlerinin yanlış olduğunu savunurken, "Oylar namustur" dedi.
Kavuncu'nun açıklaması şöyle:
"Partinin mensuplarının, teşkilat mensuplarının, yöneticilerinin, üyelerinin hadi onları bırakın seçmenin oyunu alarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmiş ve milletvekili olmuşsanız artık o oylar sizin siyasi namusunuza emanettir. Bundan daha fazla veya daha söylenecek bir söz de yoktur."