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Kaynak: Haber Merkezi

2023'ten bu yana partiler arası gerçekleşen belediye başkanı ve vekil transferlerine İYİ Partili Buğra Kavuncu'dan tepki geldi. Kavuncu siyasi parti geçişlerinin yanlış olduğunu savunurken, "Oylar namustur" dedi.

Kavuncu'nun açıklaması şöyle:

"Partinin mensuplarının, teşkilat mensuplarının, yöneticilerinin, üyelerinin hadi onları bırakın seçmenin oyunu alarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmiş ve milletvekili olmuşsanız artık o oylar sizin siyasi namusunuza emanettir. Bundan daha fazla veya daha söylenecek bir söz de yoktur."