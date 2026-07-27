Kastamonu’da etkili olan şiddetli sağanak yağışın ardından 150'den fazla evi, iş yerini ve depoyu su basmış, zemin katlarsa yaşayanlar tahliye edilmişti. Bakanlık sel felaketi sonrasında vatandaşlar için harekete geçti.
Bakan açıkladı: 5 milyon lira kaynak ayrıldı, hane başı 10 bin lira ödenecek
Şiddetli sağanak yağış sonrasında sel felaketi meydana gelen Kastamonu için Bakanlık, 5 milyon lira kaynak aktardı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, felaketinden etkilenen ailelere, ilk aşamada hane başına 10 bin lira yardım ödemesi yapılacağını açıkladı.Kaynak: AA
HANE BAŞINA 10 BİN LİRA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kastamonu'nun Cide ilçesinde sel felaketinden etkilenen ailelere, ilk aşamada hane başına 10 bin lira yardım ödemesi yapılacağını açıkladı.
5 MİLYON LİRA AYRILDI
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bakan Göktaş, selden etkilenen bölgeye 5 milyon lira kaynak aktardıklarını söyledi.
Psikososyal Destek Ekipleri ile ilk andan itibaren sahada etkin bir şekilde çalışmalar sürdürdüklerini belirten Göktaş “Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin” dedi.
Göktaş'ın açıklaması şöyle:
Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın ilk aşamada temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, hane başı 10.000 TL olmak üzere bölgeye 5 milyon lira tutarında kaynak aktardık.
Psikososyal Destek Ekiplerimiz ile ilk andan itibaren sahada etkin bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyor, ilimizde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızla hane ziyaretlerimizi aralıksız gerçekleştiriyoruz.
Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin.
NELER OLMUŞTU?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Orta Karadeniz ve Kastamonu için yaptığı şiddetli sağanak uyarısının ardından Kastamonu'nun Cide ilçesindeki sağanak yağış gece saatlerinde etkisini göstermişti.
Yağışların etkisiyle ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Şehriban Çayı'nın debisi artmıştı. Çayın aktığı Karadeniz'in kıyısı yağışların etkisiyle kahverengiye bürünmüştü. Şehriban Çayı'nın kenarında bulunan ve Şenpazar ile Cide ilçeleri arasında yer alan Asarkaya Tüneli'nde oluşan su birikintisi, iş makinesiyle tahliye edilmişti.
Cide Limanı ile Balıkçı Barınağı su taşkınları nedeniyle balçık ve odunlarla kaplanmıştı. İlçede su baskınları sebebiyle zemin katlarda yaşayanlar tahliye edilmişti.
Sahil bölgelerinde bulunan Cide, Doğanyurt, İnebolu, Abana, Bozkurt, Çatalzeytin ilçelerindeki yoğun yağış riski olan bölgelere DSİ 23. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü ve Kastamonu İl Özel İdaresi tarafından iş makinesi, araç ve personel konuşlandırılmıştı.
150'den fazla evi, iş yerini ve depoyu su basmış, bazı araçlar su birikintilerinde kalmış, can kaybı yaşanmamıştı.