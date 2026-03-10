Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, ülke genelinde beklenen hava durumunu değerlendirdi.

Çelik, hafta boyunca genel olarak yağışsız bir hava beklendiğini ifade ederek, yalnızca cuma günü Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yağış görülebileceğini belirtti.Hafta sonu ise Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yerel yağış geçişleri yaşanacağını kaydeden Çelik, yurdun büyük kısmında yağış öngörülmediğini vurguladı.

Çelik, sıcaklıkların doğu kesimlerde mevsim normallerinin birkaç derece altına düşeceğini, batı ve iç bölgelerde ise normallere yakın seyredeceğini açıkladı.

Üç büyükşehirde hafta boyunca yağış beklenmediğini dile getiren Çelik, en yüksek sıcaklığın Ankara ve İstanbul'da 13-14 derece civarında olacağını söyledi.

Çelik, en düşük sıcaklığın Ankara'da 0 derece, İstanbul'da ise 5-6 derece seviyelerinde seyredeceğini aktardı.İzmir'de en yüksek sıcaklığın 18-20 derece aralığında olacağını belirten Çelik, en düşük sıcaklığın da 6-7 derece civarında olacağını ifade etti.