SGK uzmanı Özgür Erdursun emekliye seyyanen zam için tarih verdi

Emeklileri düşük maaşa bağlanma oranlarının sürüklediğini belirten Erdursun, "Emekli maaşlarının düzeltilmesi yönünde bir talep var. Şimdi her şey o kadar karıştı ki… Kök maaş uygulaması var, aylık bağlanma oranları düşürüldü bağlanma oranlarının yeniden yükseltilmesi kolay değil" dedi.