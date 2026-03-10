SGK uzmanı Özgür Erdursun, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor.
SGK uzmanı Özgür Erdursun emekliye seyyanen zam için tarih verdi
SGK uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşlarına seyyanen zam iddiasını gündeme taşıdı. Erdursun, emekliye zam yapılacak tarihi de açıkladı.Derleyen: Aykut Metehan
Emekliler hakkında yaptığı analiz ve yorumlarla dikkat çeken Erdursun, bu kez de emeklinin maaşına seyyanen zam yapılacak tarihi açıkladı.
Emeklileri düşük maaşa bağlanma oranlarının sürüklediğini belirten Erdursun, "Emekli maaşlarının düzeltilmesi yönünde bir talep var. Şimdi her şey o kadar karıştı ki… Kök maaş uygulaması var, aylık bağlanma oranları düşürüldü bağlanma oranlarının yeniden yükseltilmesi kolay değil" dedi.
Erdursun’a göre, hükümet hızlı bir adım atmak isterse seyyanen zam yapabilir:
"Eğer hızlı bir başlangıç yapmak istiyorlarsa, hemen seyyanen bir artış yapabilirler. Ardından ‘Bu geçici bir seyyanen artıştır, gerçek artışı bir intibak düzenlemesiyle gerçekleştireceğiz’ diyebilirler."
"KALICI ÇÖZÜM İNTİBAK"
Kalıcı çözümün intibak düzenlemesi olduğunu belirten Erdursun, doğrudan intibak uygulamasının Temmuz 2026’ya kadar hayata geçirilebileceğini söyledi.
"Hızlı bir şekilde doğrudan bir intibak düzenlemesi yapıp bunu açıklayabilirler. Mesela Temmuz 2026’ye yetiştirebilirler."