Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte tahmini ödeme takvimi

Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte tahmini ödeme takvimi

Ekonomik kriz ve yüksek enflasyonla baş etmeye çalışan emekliler, bayram ikramiyesi ödeme takvimini araştırmaya başladı. 2026 senesinde Ramazan Bayramı 20-24 Mart tarihleri arasında kutlanacak. Peki emekli ikramiyeleri hangi tarihte yatırılacak?

Baran Yalçın Derleyen: Baran Yalçın
Haberi Paylaş
Ramazan Bayramı’na çok az bir süre kala SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar bayram ikramiyelerini ne zaman alacağını merak ediyor.

2018 senesinden beri yılda iki kez, Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde verilen ikramiyelerin bayramdan önce hesaplara yatırılması bekleniyor.

İKRAMİYE ÖDEMELERİ BAYRAMDAN ÖNCE YAPILACAK

Bu sene Ramazan Bayramı 20-24 Mart tarihleri arasına denk geliyor. Önceki senelerde olduğu gibi ikramiye ödemelerinin bayramdan birkaç gün önce emeklilerin maaş aldıkları banka hesaplarına yatırılması tahmin ediliyor.

Ödeme tarihlerine ilişkin resmi takvim henüz belirlenmedi. Kesin tarihler Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklandıktan sonra netlik kazanacak.

TAHMİNİ ÖDEME TAKVİMİ

Önceki senelerdeki uygulamalara göre ikramiyelerin aşağıdaki tarihlerde ödenmesi öngörülüyor:

Bağ-Kur emeklileri (maaş günü 25-28 olanlar): 9 Mart

Emekli Sandığı emeklileri: 10 Mart

SSK emeklileri (maaş günü 17-19 olanlar): 11 Mart

SSK emeklileri (maaş günü 20-22 olanlar): 12 Mart

SSK emeklileri (maaş günü 23-26 olanlar): 13 Mart

BAYRAM İKRAMİYESİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Bayram ikramiyesinden SGK’dan emekli aylığı alanlar ile yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri alan vatandaşlar da faydalanabiliyor.

Öte yandan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ile terör olaylarından zarar gören siviller ve bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alabiliyor.

Ödeme takviminin SGK tarafından gerçekleştirilecek resmi açıklamayla netlik kazanması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
