Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında evinde Liverpool ile karşılaştı.

Rams Park'taki mücadelede sarı-kırmızılı ekip, maçın 7. dakikasında Osimhen’in pasında Lemina'nın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol sesi çıkmazken, kaleci Uğurcan Çakır muhteşem kurtarışlarıyla maç boyunca takımını ayakta tuttu.

İkinci yarıda Liverpool baskısını artırsa da, Galatasaray'da takım savunması ve Uğurcan'ın performansı rakibin gol bulmasına izin vermedi.

Özellikle Ekitike'nin yakın mesafeden şutunu Uğurcan'ın çıkarması ve köşe vuruşundan Konate ile gelen golün VAR kararıyla iptal edilmesi sarı-kırmızılılara büyük moral verdi.

Maçın sonunda skor 1-0 Galatasaray lehine tamamlandı ve temsilcimiz, rövanş öncesi avantajlı duruma geçti.

Rövanş mücadelesi önümüzdeki hafta çarşamba İngiltere’de oynanacak. Ancak Davinson Sanchez, maçın 90. dakikasında gördüğü sarı kart nedeniyle Anfield’daki rövanşta forma giyemeyecek.

GALATASARAY, LİG AŞAMASINDA DA LİVERPOOL'U MAĞLUP ETMİŞTİ.

Okan Buruk'un öğrencileri bu sezon ikinci kez Liverpool karşısında galip gelmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, 30 Eylül’de oynanan lig aşaması maçında Osimhen’in golüyle rakibini yenmişti.

GALATASARAY-LIVERPOOL İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Lang, Sara, Barış, Osimhen.

Liverpool: Mamardashvili, Gomez, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Wirtz, Gakpo, Szoboszlai, Salah.

GALATASARAY 1-0 LIVERPOOL (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Manzano'nun düdüğüyle karşılaşmaya Galatasaray başladı.

SZOBOSZLAI KALEYİ YOKLADI

2' Lemina’nın yaptığı pas hatasının ardından topa müdahale eden Dominik Szoboszlai, Uğurcan Çakır'ı önde görüp kaleyi yokladı; ancak şutu dışarı çıktı.

LIVERPOOL SAVUNMASI TOPU UZAKLAŞTIRDI

6' Noa Lang’ın sol kanattan ortaladığı topa Kerkez müdahale ederek topu kornere gönderdi.

GOOOLLL! Victor Osimhen indirdi Mario Lemina tamamladı! Temsilcimiz Galatasaray, maçın başında öne geçti! 1-0! pic.twitter.com/CEmpa86Pzn — TRT Spor (@trtspor) March 10, 2026

LEMINAAAA! GOOOL

7' Galatasaray’da Sara'nın kullandığı kornerde, Osimhen kafayla topu içeriye çevirdi ve Lemina topu ağlarla buluşturdu.

VAN DJIK ARAYA GİRDİ

10' Temsilcimizde Barış Alper’in sağ kanattan yaptığı ortada, Virgil van Dijk araya girerek topu uzaklaştırdı.

GOLE BİR KEZ DAHA YAKLAŞTIK

13' Jakobs’un sol kanattan yaptığı ortada, ceza sahası içindeki Osimhen kafa vuruşunu yaptı; ancak top az farkla dışarı çıktı.

UĞURCAN HARİKA ÇIKARDI

16' Liverpool’un atağında Dominik Szoboszlai’nin pasıyla ceza sahası içinde Florian Wirtz şutunu çekti, ancak Uğurcan Çakır muhteşem bir kurtarış yaptı.

NOA LANG!!! KALECİ SON ANDA ÇIKARDI

21' Abdulkerim’in pasında topa yetişen Jakobs, pasını Noa Lang’a verdi. Hollandalı oyuncunun orta-şut karışımı vuruşunda, kaleci Mamardashvili topu son anda kornere çeldi.

SANCHEZ'IN KAFASI... KALECİ TOPU KORNERE ÇELDİ

24' Gabriel Sara’nın sol kanattan açtığı ortada, Davinson Sanchez’in kafa vuruşunu kaleci Mamardashvili son anda çıkardı.

KONATE SON ANDA ARAYA GİRDİ

27' Noa Lang’ın muhteşem pasıyla topla buluşan Jakobs ortasını yaptı; ancak Ibrahima Konaté, topun Osimhen’e ulaşmasını engelleyerek taca attı.

OSIMHEN'İN ŞUTUNDA TOP DIŞARIYA ÇIKTI

29' Singo’nin sağ kanattan yaptığı ortada, Ibrahima Konate topu sektirdi; ardından Osimhen’in penaltı noktasının üzerinden attığı şut üstten auta çıktı.

JAKOBS'TAN KRİTİK MÜDAHELE

35' Liverpool’un kontrasında topla buluşan Mohamed Salah’ın sağ kanattan yaptığı ortada, Jakobs’ten kritik bir müdahale geldi ve top kornere çıktı.

UĞURCAN TOPU UZAKLAŞTIRDI

36' Liverpool’un soldan kullandığı kornerde, Dominik Szoboszlai’nin ortasında, kaleci Uğurcan Çakır topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

LANG VURDU! TOP KORNERE ÇIKTI

41' Sol kanatta topla buluşan Noa Lang, içeriye girerek ceza sahası dışından şutunu çekti. Yerden giden şut, Liverpool savunmasına çarparak kornere çıktı.

OSIMHEN TEHLİKEYİ UZAKLAŞTIRDI

45+1 Liverpool’un Mohamed Salah ile kullandığı serbest vuruşta top, penaltı noktasına doğru geldi; Osimhen topu uzaklaştırdı.

İLK YARI SONA ERDİ: GALATASARAY 1-0 LİVERPOOL

46' Manzano'nun düdüğüyle 2. yarıya Liverpool başladı.

TOP DİREĞİN DİBİNDEN DIŞARI ÇIKTI

47' Liverpool, sağ taraftan Gomez ile uzun taç kullandı. İçeriye seken topta şutunu çeken MacAllister’in vuruşu, direğin dibinden dışarı çıktı.

LANG ORTALADI... KALECİ TOPU YUMRUKLADI

52' Noa Lang'ın sol kanattan yaptığı ortada kaleci Mamardashvili topu yumruklayarak taca gönderdi.

ABDÜLKERİM VURDU! TOP YANDAN DIŞARI ÇIKTI

55' Galatasaray’ın sol kanattan geliştirdiği atakta, çaprazda topla buluşan Abdülkerim Bardakçı şutunu çekti; ancak top yan ağlarda kaldı.

SZOBOSZLAI'NİN ŞUTU DIŞARI ÇIKTI

57' Sol taraftan gelişen Liverpool atağında Szobozslai şutunu çekti. Top direğin hemen yanından dışarı çıktı.

GOLÜMÜZ OFSAYT NEDENİYE İPTAL EDİLDİ

62' Temsilcimiz Galatasaray’da, Lemina sağ kanattan sarkan Barış Alper Yılmaz’a topu gönderdi. Arkadan hızla gelen Noa Lang, topu alıp pasını Osimhen’e verdi. Ibrahima Konaté topu ıskaladı ve Osimhen ağlara gönderdi; ancak gol, Barış Alper Yılmaz’ın topa hareketlenmesi nedeniyle ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

UĞURCAN MUHTEŞEM KURTARDI!

65' Savunmamızın hatasında ceza sahası içinde topla buluşan Ekitike, yakın mesafeden şutunu çekti; kaleci Uğurcan Çakır muhteşem bir kurtarış yaparak topu kornere gönderdi.

VAR KONTROLÜ! GOL İPTAL

72' Liverpool’un kullandığı köşe vuruşunda oluşan karambolde top ağlarla buluştu. VAR kontrolünün ardından gol iptal edildi.

TOP UĞURCAN'DA KALDI

74' Sağ kanattan gelişen Liverpool atağında, Frimpong’un ortasında top kaleci Uğurcan Çakır’a gitti.

UĞURCAN'DAN MUHTEŞEM REFLEKS

80' Robertson'un sol kanattan yaptığı şutta, ceza sahasında ters vuruş yapan Sanchez’in topunda Uğurcan Çakır’ın muhteşem refleksiyle kornere gitti.

SINGO'NUN ŞUTUNDA TOP DIŞARI ÇIKTI

82' Galatasaray'ın atağında topla buluşan Singo, ceza sahası dışından şansını denedi. Sert ayağıyla çektiği şut dışarı çıktı.

SARA'NIN ŞUTUNDA TOP YAN AĞLARDA

87' Barış Alper Yılmaz'ın sol kanattan getirdiği topta topla buluşan Gabriel Sara’nın şutu, yan ağlarda kaldı.

TOP ÜSTTEN DIŞARI ÇIKTI

89' Liverpool’da Szoboszlai’nin sağ kanattan yaptığı ortada Ekitike’nin kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.