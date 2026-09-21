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Türk futbolunda son haftalarda hakem kararları üzerinden yükselen tansiyonun ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni bir adım atmaya hazırlandığı iddia edildi.

Kulüp yöneticilerinin hakemler, TFF ve Merkez Hakem Kuruluna yönelik suçlamaları ile son dönemde sıkça kullanılan "Bu lig bitmez" şeklindeki açıklamaların ardından federasyon yönetiminin yaptırımları ağırlaştırmayı planladığı belirtildi.

HT Spor'un haberine göre; TFF, bu konuda İngiltere'de uygulanan sistemi örnek almayı planlıyor. Yeni düzenlemeye ilişkin kararın kısa süre içerisinde alınmasının beklendiği ifade edildi.

YÜKSEK PARA CEZASI VE HAK MAHRUMİYETİ

Haberde, İngiltere'deki 250 bin, 500 bin ve 750 bin sterline kadar çıkabilen para cezalarına benzer şekilde Türkiye'de de yüksek miktarda yaptırımların gündeme gelebileceği öne sürüldü.

Planlanan sistemde yaptırımların yalnızca para cezasıyla sınırlı tutulmayacağı, hak mahrumiyeti cezalarının da uygulanabileceği belirtildi. Böylece para cezasını göze alarak benzer açıklamaları sürdürmenin önüne geçilmesinin amaçlandığı aktarıldı.

MAÇ ÖNCESİ AÇIKLAMALARA DAHA AĞIR YAPTIRIM

Yeni sistemde özellikle karşılaşmalar öncesinde yapılan açıklamalar için daha ağır yaptırımların gündemde olduğu kaydedildi.

Maç öncesinde spekülasyon oluşturduğu veya hakem üzerinde etki yaratmayı amaçladığı değerlendirilen beyanlara verilecek cezaların iki katına çıkarılmasının planlandığı öne sürüldü.

TFF'nin üzerinde çalıştığı belirtilen yeni ceza sistemine ilişkin kararın önümüzdeki süreçte netleşmesi bekleniyor.