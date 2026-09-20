Amedspor-Beşiktaş maçı sonrası TFF'yi uyardı: 'Bu lig bu şekilde bitmez'

'BU ŞEKİLDE LİG BİTMEZ'

"Maalesef biz bu MHK ile 1 adım daha ileri gitme şansımız yok. Ne ceza verirlerse versinler. Ben sadece Beşiktaş için konuşmuyorum, tüm kulüpler için konuşuyorum. Hatalar yapılıyor herkese. Bir Avrupa maçı oynadık, hakemle ilgili tek bir şey söyledik mi! Ne diyeyim, inşallah TFF başkanımıza her seferinde söylüyorum, bir çare bulur. Yoksa samimi söylüyorum bu şekilde lig bitmez, lig bitmez yani!"