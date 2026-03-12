Sinema severler için dolu dolu bir hafta aksiyondan drama, korkudan animasyona kadar 13 Mart 2026 Cuma itibarıyla tam 11 yapım seyirciyle buluşuyor. Haftanın yıldızı ise Leonardo DiCaprio'nun başrolde olduğu gerilim bombası "Savaş Üstüne Savaş".

HAFTANIN EN BÜYÜK BEKLENTİSİ: "SAVAŞ ÜSTÜNE SAVAŞ" (ONE BATTLE AFTER ANOTHER)

Paul Thomas Anderson'un yönettiği, Thomas Pynchon'un "Vineland" romanından esinlenen film, eski devrimci Bob'un (Leonardo DiCaprio) yıllardır uzak durduğu örgüt düşmanlarının kızına yönelmesiyle başlayan kaotik kurtuluş mücadelesini kara mizah, aksiyon ve gerilimle anlatıyor.

Sean Penn, Benicio Del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor, Chase Infiniti ve Wood Harris'in muhteşem kadrosuyla yaklaşık 170 dakika süren epik yapım, gerilim tutkunlarını salonlara kilitleyecek!

ROMANTİK DRAMDA COLLEEN HOOVER DOKUNUŞU: "SENDEN GERİYE KALAN''

Maika Monroe'nun başrolünde olduğu film, Colleen Hoover'ın çok satan romanından uyarlama. Kusursuz bir günün ardından hata yapan ve hapis yatan genç bir kadının, özgürlüğüne kavuştuktan sonraki duygusal yolculuğunu izliyoruz.

Lauren Graham ve Bradley Whitford'un desteklediği yapım, duygusal derinlik arayanlara hitap ediyor.

Yerli Sinemadan Duygusal Tokat: "Rayların Ötesinde"

Cenk İzgören imzalı yerli dram, kanserle son savaşını veren genç bir kadının (Mine Doğan) beklenmedik bir olay sonrası hayata tutunma çabasını işliyor. Ahmetcan Özer ve Remzi Çetinkaya'nın performanslarıyla yürek burkan bir hikaye.

Gülmek İsteyenlere: "Solo Mio" Romantik Komedisi

Kevin James'in terk edildiği düğünden sonra tek başına İtalya balayına çıkan adamın absürt maceralarını anlatan hafif, eğlenceli bir romantik komedi. Tatil havası arayanlar için ideal.

ANİMASYON KEYFİ BOL: ÇOCUKLAR VE AİLELER İÇİN 4 YAPIM

Dedektif Reptır (Emre Karayel & Leyla Yaman): Yerli dedektif ekibinin eğlenceli vakaları.

Kayıp Kaplan: Kanguru ailesiyle büyüyen kaplanın macerası.

Dino Ailesi (Rus yapımı anime): Zaman portalıyla dinozor çağında kalan paleontolog aile.

Şarkıcı Balina: Yetenekli ama yetim bir balinanın okyanus yolculuğu



KORKU VE GERİLİM DOZU YÜKSEK

Üç Yeni Korku FilmiDeccal 3 (Özgür Bakar): Yerli korku serisinin devamı, İlayda Mine Çopur ve Buket Dereoğlu'yla.

Cahim 2 (Doğukan Mısır): Tuhaf davranışlı genç kızın nöroloji macerası.

Cadılar Bayramı Katliamı (Jeremy Rudd): ABD yapımı klasik korku-gerilim.