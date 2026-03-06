Dünyanın en saygın kültür platformlarından Time Out, merakla beklenen 'Dünyanın En İyi 100 Sineması' listesini yayınladı.
Dünyanın en iyi sinemaları açıklandı: İstanbul'dan iki efsane ilk 100'de
Dünyaca ünlü yaşam ve kültür dergisi Time Out, sinemaseverler için merakla beklenen dünyanın en iyi 100 sineması listesini güncelledi. Mimarisi, tarihsel dokusu ve izleyiciyle kurduğu bağın esas alındığı prestijli seçkide, Türkiye’den iki ikonik salon dünya devlerini geride bırakarak listeye girdiDerleyen: Hava Demir
Time Out’un Dünyanın En İyi 100 Sineması listesine İstanbul’daki iki sinema girdi.
İstanbul’un gururları Los Angeles’ın tarihi sarayları, Berlin’in ikonik yapıları ve İskoçya’nın butik salonlarıyla aynı listede yarışarak, Türkiye’nin sinema kültürünü dünya devlerinin arasına taşıdı.
İşte ilk 5 e giren sinema salonları ve Türkiye'den listeye girmeyi başaran salonlarımız.
1. TCL Çin Tiyatrosu, Los Angeles
Hollywood'la neredeyse semtin tepesindeki tabelası kadar özdeşleşmiş olan bu 1927 yapımı pagoda şeklindeki sinema salonu, hem gerçek hayatta hem de beyaz perdede kırmızı halı galaları için vazgeçilmez bir mekan. Bu ünün devam etmesinin bir nedeni var ve en bıkkın Los Angeles sakinlerinin bile, avluda Marilyn Monroe ve R2-D2'nin beton baskılarıyla poz veren turistlerin arasından sıyrılıp geçmesinin sebebi de bu.
2. Stella Sineması Rathmines, Dublin
1920'lerin ihtişamlı günlerine muhteşem bir şekilde restore edilmiş olan bar ve fuaye, parıldayan avizeler ve kadife halatlarla sizi içeriye davet ederken, büyük orkestra cazının sesiyle cıvıl cıvıl bir atmosfere sahip.
3. Film Forum, New York
New York'un önde gelen bağımsız, kar amacı gütmeyen sineması yarım asırdır faaliyet gösteriyor ve bunun iyi bir nedeni var: Küçük ama güçlü bir işletme olan sinema, yılın 365 günü açık olan dört perdesiyle her zaman ilgi çekici bir Amerikan bağımsız film prömiyerleri, yabancı sanat filmleri, tür filmleri, yönetmenlerin retrospektifleri ve özel programlar (film yapımcılarının tanıtımlarından Chaplin klasiklerinin canlı piyano eşliğine kadar) sunuyor.
4. BFI Southbank, Londra
BFI, bir köprünün altında bir trol gibi gizlenmiş olabilir, ama belki de bu, içerideki masalsı hazine sandığına uygun bir tanımlamadır. Bu Brütalist mücevher, hem bir arşiv hem de bir sergi alanı olarak İngiltere'deki film dünyasının merkezidir; film yayınlarından oluşan muhteşem bir kütüphaneye ve İngiliz film ve TV hazinelerinin arşivine dalabileceğiniz hilal şeklinde kanepelerle dolu bir oda olan 'Mediatheque'e sahiptir. Ancak dört gösterim salonu, sinema tarihinin her döneminden filmlere ev sahipliği yapan ve Oscar yolculuğunda düzenli bir durak olan (son zamanlarda Jessie Buckley ve Guillermo del Toro'nun yer aldığı ustalık sınıfları düzenlendi) asıl mücevherdir.
5. New Beverly Sineması, Los Angeles
"Her zaman film" sloganıyla bilinen bu sinema, genellikle yönetmenin kişisel koleksiyonundan olmak üzere yalnızca 35 mm baskılar gösteriyor. Aylık program, dünya sinemasından kung fu filmlerine, az bilinen korku ve sömürü filmlerine kadar her şeyi içeren bir tür sinema patlaması sunuyor.
63. Kadıköy Sineması, İstanbul
İstanbul'un Asya yakasında, şehrin en eski bağımsız sinemalarından biri yer alıyor. İlk olarak 1964 yılında tiyatro olarak tasarlanan bina, fütüristik tasarımı ve akustiğiyle uluslararası alanda tanındı. 1968'den beri bir aile şirketi olan sinema, günümüzde yalnızca sanat filmleri gösteriyor ve İstanbul Film Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Sevilen bir kültürel simge olan sinema, İstanbul'un en karakteristik sinemalarından biri olmaya devam ediyor.
88. Atlas 1948, İstanbul
İstanbul'un ünlü İstiklal Caddesi üzerinde, 19. yüzyıldan kalma bir binada yer alan Atlas, görkemli, tek salonlu bir deneyim sunmanın yanı sıra İstanbul Film Festivali'ne de ev sahipliği yapıyor. Son restorasyon çalışmaları, mekanın eşsiz atmosferini özenle koruyarak bitişik alanları sinemaseverler için İstanbul Sinema Müzesi'ne dönüştürdü. Sinemaların giderek alışveriş merkezlerine hapsedildiği bir şehirde, Atlas, sinemanın kamusal alandaki yerini sokağa gömülü, şehre açık ve İstanbul'un kültürel yaşamının merkezinde güçlü bir şekilde hatırlatıyor.