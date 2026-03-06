Dünyanın en iyi sinemaları açıklandı: İstanbul'dan iki efsane ilk 100'de

4. BFI Southbank, Londra

BFI, bir köprünün altında bir trol gibi gizlenmiş olabilir, ama belki de bu, içerideki masalsı hazine sandığına uygun bir tanımlamadır. Bu Brütalist mücevher, hem bir arşiv hem de bir sergi alanı olarak İngiltere'deki film dünyasının merkezidir; film yayınlarından oluşan muhteşem bir kütüphaneye ve İngiliz film ve TV hazinelerinin arşivine dalabileceğiniz hilal şeklinde kanepelerle dolu bir oda olan 'Mediatheque'e sahiptir. Ancak dört gösterim salonu, sinema tarihinin her döneminden filmlere ev sahipliği yapan ve Oscar yolculuğunda düzenli bir durak olan (son zamanlarda Jessie Buckley ve Guillermo del Toro'nun yer aldığı ustalık sınıfları düzenlendi) asıl mücevherdir.