Kaynak: ANKA

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda artan kira fiyatlarını eleştirdi.

Asgari ücret ve emekli maaşı seviyeleri ile kira fiyatları arasındaki farkın giderek açıldığını dile getiren Baş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Şartlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Türk milletinin geçim şartları zorlaştıkça zorlaşıyor. Özellikle büyükşehirlerde sıkıntı çok ama çok büyük. Asgari ücretin 28 bin TL olduğu, en düşük emekli maaşının 20 bin TL olduğu bir ortamda İstanbul'da 40-50 bin TL'den düşük ev bulmak imkânsız. İki asgari ücretli, İstanbul şartlarında maaşlarını birleştirse ancak bir ev kiralayabiliyor. Bunun elektriği, suyu, doğal gazı, yemesi içmesi ise ayrı bir mesele.

Halkın canını yakan bu konu ne yazık ki TV ekranlarında kendine yer bulamıyor. Ekranlarda, emeklinin 1 Temmuz'da ne kadar zam alacağı, asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı gibi sorunların konuşulması gerekirken siyasi parti operasyonlarını konuşuyoruz. Vatandaş, siyasetçilerden dertlerine derman olacak çözümler bekliyor; siyasetçiler ise oralı değil. Türk milletinin acilen derdiyle dertlenecek bir iktidara ihtiyacı var. Bu iktidar da Bağımsız Türkiye Partisi iktidarıdır."