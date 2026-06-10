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Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Netanyahu'nun sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugünkü AK Parti grup toplantısında “Netanyahu ve cinayet şebekesinin Suriye ve Lübnan’a yönelik saldırıları, artık Türkiye’yi de tehdit eder bir noktaya taşınmıştır” demişti.

“Kıbrıs adasında bir fitne ateşinin yakılmak istendiğini görüyoruz” diyen Erdoğan, ‘Kıbrıs Türk’ünün hakkına kastedilirse cevabın çok sert olacağı’nı belirtmişti.

Netanyahu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'yi Kürtlere karşı soykırım yapmakla suçlayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasını hedef almıştı.

Netanyahu'nun sözlerine tepki gösteren BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Soykırımcı ve çocuk katili İsrail Başbakanı Netanyahu’nun, Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanına ahlak dersi vermeye kalkışması pişkinliktir" dedi.

Baş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Soykırımcı ve çocuk katili İsrail Başbakanı Netanyahu’nun, Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanına ahlak dersi vermeye kalkışması ibret verici bir pişkinliktir. Kendi sicili, ağır insan hakları ihlalleri, savaş suçları ve masum sivillere yönelik saldırılarla dolu bir kişinin adalet, vicdan ve ahlak üzerine konuşması, dünya kamuoyunun aklıyla alay etmektir."