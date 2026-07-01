Kaynak: AA

Türkiye'de yılın ilk çeyreğine ilişkin internet kullanım verileri, kullanıcıların ağırlıklı olarak video içeriklere ve sosyal medya platformlarına yöneldiğini gösterdi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporu"ndan derlenen bilgilere göre, toplam internet trafiğinde aslan payını çevrim içi video paylaşım platformu YouTube aldı. İlk üç aylık dönemde toplam trafiğin yüzde 40,6'sını sırtlayan YouTube'u, yüzde 16'lık oranla Instagram takip etti.

Yayın tabanlı uygulamaları kapsayan "streaming" kategorisinde de liderlik değişmedi. Bu alanda yüzde 57,4 ile ilk sırada yer alan YouTube'un ardından yüzde 17,4 ile Instagram, yüzde 5,6 ile TikTok ve yüzde 5,5 ile Netflix sıralandı.

ANLIK MESAJLAŞMADA SOSYAL MEDYA ETKİSİ

Bireylerin iletişim amacıyla tercih ettiği anlık mesajlaşma kategorisinde, kullanıcıların geleneksel mesajlaşma servisleri yerine sosyal medya tabanlı uygulamalara yöneldiği görüldü. Bu kategoride Instagram yüzde 58,5'lik kullanım oranıyla ilk sırada yer alırken, Facebook yüzde 26,4 ile ikinci oldu. Listenin devamında ise yüzde 7,3 ile WhatsApp ve yüzde 6,2 ile Telegram konumlandı. İnternet üzerinden sesli arama (VOIP) dendiğinde ise kullanıcıların açık ara ilk tercihi yüzde 61,2'lik oranla WhatsApp oldu.

ÇEVRİM İÇİ OYUNLARDA PLAYSTATION İLK SIRADA

Dijital oyun dünyasındaki eğilimleri de ortaya koyan rapora göre, çevrim içi oyun kategorisinde en çok tercih edilen platform yüzde 25,4 ile PlayStation oldu. Oyun dünyasının popüler platformu Steam yüzde 24,1 ile ikinci sıraya yerleşirken, listenin devamını yüzde 9,2 ile PUBG ve yüzde 6,7 ile League of Legends oluşturdu.