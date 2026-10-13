Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde (BŞEÜ), öğrencilerin araştırma kültürünü geliştirmek ve proje hazırlama becerilerini artırmak amacıyla “TÜBİTAK 2209-A/B Üniversite Öğrencileri Proje Hazırlama ve Başvuru Eğitimi” düzenlendi.
Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen programa, ön lisans ve lisans öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.
Doç. Dr. Betül Yıldız, Doç. Dr. Nur Kuban Torun ve Doç. Dr. Rafig Gurbanov’un eğitici olarak katıldığı programda, TÜBİTAK 2209-A ve 2209-B desteklerine başvuru süreçleri ele alındı. Öğrencilere proje fikrinin belirlenmesi, araştırma projesine dönüştürülmesi, özgün değer oluşturulması, yöntem seçimi ve bütçe hazırlanması konularında bilgi verildi. Başvurularda sık karşılaşılan hatalara da dikkat çekildi.
Eğitimde, üretken yapay zekâ araçlarının proje hazırlama süreçlerinde bilinçli, etik ve sorumlu kullanımına ilişkin TÜBİTAK rehberleri değerlendirildi. Sanayiye yönelik araştırma projelerini destekleyen 2209-B programı kapsamında ise üniversite-sanayi iş birliği, sanayi deneyimi kazanılması ve projelerin BŞEÜ’de Öğrencilere TÜBİTAK Projesi Hazırlama Eğitimi aktarılması üzerinde duruldu.
Program, öğrencilerin sorularının yanıtlanması ve proje fikirleri üzerine görüş alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi. Eğitimle, öğrencilerin araştırma ve proje geliştirme yetkinliklerinin güçlendirilmesi ve daha fazla öğrencinin proje çalışmalarına katılması hedeflendi.