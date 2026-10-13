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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



‎Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde (BŞEÜ), öğrencilerin araştırma kültürünü geliştirmek ve proje hazırlama becerilerini artırmak amacıyla “TÜBİTAK 2209-A/B Üniversite Öğrencileri Proje Hazırlama ve Başvuru Eğitimi” düzenlendi.

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Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen programa, ön lisans ve lisans öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.

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Doç. Dr. Betül Yıldız, Doç. Dr. Nur Kuban Torun ve Doç. Dr. Rafig Gurbanov’un eğitici olarak katıldığı programda, TÜBİTAK 2209-A ve 2209-B desteklerine başvuru süreçleri ele alındı. Öğrencilere proje fikrinin belirlenmesi, araştırma projesine dönüştürülmesi, özgün değer oluşturulması, yöntem seçimi ve bütçe hazırlanması konularında bilgi verildi. Başvurularda sık karşılaşılan hatalara da dikkat çekildi.

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Eğitimde, üretken yapay zekâ araçlarının proje hazırlama süreçlerinde bilinçli, etik ve sorumlu kullanımına ilişkin TÜBİTAK rehberleri değerlendirildi. Sanayiye yönelik araştırma projelerini destekleyen 2209-B programı kapsamında ise üniversite-sanayi iş birliği, sanayi deneyimi kazanılması ve projelerin BŞEÜ’de Öğrencilere TÜBİTAK Projesi Hazırlama Eğitimi aktarılması üzerinde duruldu.

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Program, öğrencilerin sorularının yanıtlanması ve proje fikirleri üzerine görüş alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi. Eğitimle, öğrencilerin araştırma ve proje geliştirme yetkinliklerinin güçlendirilmesi ve daha fazla öğrencinin proje çalışmalarına katılması hedeflendi.