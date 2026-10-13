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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Türk Kızılay Bilecik İl Merkezi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde kan bağışı kampanyası düzenliyor. Kampanya, 12–16 Ekim 2026 tarihleri arasında beş gün boyunca gerçekleştirilecek.

Bağışlar, her gün saat 10.30–18.00 arasında üniversitede kabul edilecek. Kampanyaya öğrenciler, akademik ve idari personel ile tüm vatandaşlar davet edildi.

Türk Kızılay Bilecik İl Merkezi Başkan Vekili Murat Ateş, duyuruda gönüllü bağışçıları kampanyaya katılmaya çağırarak, “Bir ünite kan, bir hayat demektir. Kanınla umut ol!” ifadelerine yer verdi.