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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği (BKÜB) toplantısına katıldı.

Birliğe üye üniversiteler arasındaki akademik ve kurumsal iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen toplantıda, yükseköğretimdeki güncel gelişmeler ile üniversitelerin birlikte yürütebileceği çalışmalar ele alındı.

Toplantıda eğitim-öğretim faaliyetleri, bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları, öğrenci ve akademik personel hareketliliği ile ortak proje ve etkinliklerin hayata geçirilmesi konularında değerlendirmelerde bulunuldu. Üye üniversitelerin sahip olduğu bilgi ve deneyimlerin paylaşılması ve yeni iş birliği alanlarının oluşturulması da gündeme geldi.

Bölgesel kalkınmaya katkı sağlayabilecek ortak projelerin de değerlendirildiği toplantıda, üniversiteler arasındaki akademik ve kurumsal birikimin ortak çalışmalarla güçlendirilmesinin yükseköğretimin niteliğine sağlayacağı katkıya dikkat çekildi.

Toplantı, gelecek dönemde üniversiteler arasında gerçekleştirilebilecek ortak faaliyetlere ilişkin görüş alışverişinin ardından sona erdi.