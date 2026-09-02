Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



TÜBİTAK desteği kapsamında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bünyesinde kurulan Milli Teknoloji Atölyesi, hazırlık çalışmalarının tamamlanmasının ardından çok yakında öğrencilerin kullanımına açılacak.

Şeyh Edebali Üniversitesinde kurulan Milli Teknoloji Atölyesi; öğrencilerin projelerini tasarlayabilecekleri, geliştirebilecekleri, üretebilecekleri ve test edebilecekleri kapsamlı bir teknik altyapı sunacak. Atölyede prototipleme, elektronik ve mekanik geliştirme imkânlarının yanı sıra öğrencilerin proje süreçlerine yönelik eğitim, teknik destek ve mentorluk faaliyetleri de gerçekleştirilecek.

Atölye, özellikle ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji yarışmalarına hazırlanan öğrenci takımlarının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde faaliyet gösterecek; öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürmelerine ve teknik becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak.

Şeyh Edebali Üniversitesinde Milli Teknoloji Atölyesi’nin faaliyete geçmesiyle birlikte öğrencilerin fikirlerini somut ürünlere dönüştürebilecekleri, proje geliştirme ve üretim süreçlerini deneyimleyebilecekleri ve sanayi ile daha güçlü bağlar kurabilecekleri yenilikçi bir teknoloji ekosisteminin oluşturulması hedefleniyor.