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Kaynak: İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Varşova-Tel Aviv seferini gerçekleştiren bir yolcu uçağının Bulgaristan hava sahasında 7500 kodu (uçak kaçırılma) yayımladığını açıkladı. Uçağın daha sonra Türk hava sahasına girmesi üzerine uluslararası havacılık prosedürleri kapsamında güvenlik tedbirleri devreye alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, uçak mürettebatının herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını bildirmesine rağmen, standart güvenlik uygulamaları gereği gerekli önlemlerin eksiksiz şekilde uygulandığı belirtildi.

F-16'LAR REFAKAT ETTİ

Açıklamaya göre, yolcu uçağı Türk hava sahasına giriş yaptığı andan itibaren Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı iki F-16 savaş uçağı tarafından takip edilerek hava sahasını terk edene kadar refakat edildi.

Bulgaristan makamlarının Burgaz Havalimanı'na iniş izni vermesinin ardından uçağın yeniden Türk hava sahasını kullanmasına izin verildi. F-16'lar, uçak Bulgaristan hava sahasına geçene kadar eskort görevini sürdürdü.

ALARMIN NEDENİ BELLİ OLDU

Olayın ardından açıklama yapan LOT Havayolları, 7500 kodunun pilot tarafından yanlışlıkla girildiğini, fiili bir uçak kaçırma olayının yaşanmadığını bildirdi.

Uçak, Bulgaristan'daki Burgaz Havalimanı'na güvenli şekilde iniş yaparken, olayla ilgili sürecin resmi makamlarla koordinasyon halinde takip edildiği belirtildi.