Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Mersin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan koordineli çalışmada, Brezilya'dan hareket ederek Mersin Limanı'na ulaşan kuru yük gemisinin gövde alt kısmında, dalgıçlar yardımıyla uyuşturucu madde çıkarılacağı belirlendi.

Brezilya’dan Mersin’e uzanan zehir rotası: Dalgıçlar su altında yakaladı - Resim : 1

Operasyon düzenleyen ekipler, geminin dış gövdesinin altındaki motorun soğutma suyu bölümüne gizlenmiş 12 pakette, 1,5 milyar TL değerinde 350 kilo kokain ele geçirdi. Olayla ilgili Ö.D.A., M.D., M.S., A.E., Y.T., B.B., E.B., E.Y. ve O.G. gözaltına alındı.

Mersin'de uyuşturucu operasyonu: Geminin konteynerinden kokain, araçtan esrar çıktıMersin'de uyuşturucu operasyonu: Geminin konteynerinden kokain, araçtan esrar çıktıGündem

Brezilya’dan Mersin’e uzanan zehir rotası: Dalgıçlar su altında yakaladı - Resim : 3

Operasyonda ayrıca dalış ekipmanları ve su altı skuteri de ele geçirildi. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Brezilya’dan Mersin’e uzanan zehir rotası: Dalgıçlar su altında yakaladı - Resim : 4

Brezilya’dan Mersin’e uzanan zehir rotası: Dalgıçlar su altında yakaladı - Resim : 5