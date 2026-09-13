Şehit yakını ve gazilerden gelen tepkilere rağmen iktidarın başlattığı 'Terörsüz Türkiye' adımları devam ediyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için İmralı Adası’nda bir ev inşa edildiğini açıklamasının ardından şehit ve gazi yakınlarından tepki geldi.
Bahçeli açıkladı şehit yakınları tepki gösterdi: Benim oğlum 2 metre kutsal toprakta yatıyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan için İmralı’da ev inşa edildiğini açıklamasının ardından şehit yakınlarından tepki geldi. Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba, “Benim oğlum 2 metre kutsal toprakta yatıyor” derken, Erdem Çerçioğlu da tepki gösterdi. Tepkiler peş peşe geldiKaynak: Diğer
Bahçeli, gazeteci Nagehan Alçı’ya yaptığı açıklamada, Öcalan’ın tutuklu bulunduğu İmralı’da bir ev inşa edildiğini belirtti. Bahçeli ayrıca Öcalan’ın herhangi bir statüye sahip olmadan söz konusu eve geçmeyi kabul etmediğini ifade etti.
Alçı’nın aktardığına göre Bahçeli, “Kurullar oluşturulup çalışmaya başladıktan ve kendisi de o kurullarda görev yapmaya başladıktan sonra o eve geçmek istiyor” ifadelerini kullandı.
Alçı, Bahçeli’nin söz konusu evi “Önünde bahçesi olan, insani yaşam koşulları sunan bir yapı” olarak nitelendirdiğini aktardı.
"BENİM OĞLUM 2 METRE KUTSAL TORAKTA YATIYOR"
Cumhuriyet’ten Taylan Gülkanat'a konuşan Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba, Öcalan için yapılacağı konuşulan eve tepki gösterdi.
Akbaba, “2 katlı villa yapılmış. Benim oğlum 2 metre kutsal toprakta yatıyor. Nişanlıydı. Benim oğlum da hiç olmazsa devletin verdiği lojmanda oturur, mutlu olurdu. Bunları geri verebiliyorlar mı?” dedi. “Bize cehennem azabı çektiriyorlar” diyen Akbaba, oğlunun şehit olmasının ardından yaşadıklarını anlattı.
Akbaba, “Ben boşuna mı çocuğumu şehit verdim? Oğlumun nişanlısıyla daha dün konuştum. 20 yaşında damat koluna girecekti, tabutuna sarıldı. Bir anne olarak ben bunu nasıl unuturum?” ifadelerini kullandı. Akbaba ayrıca, “Bizim hakkımızı burada vermeyenlerin ahirette yakasına yapışacağım” dedi.
"ÖLSEYDİM DE BUGÜNLERİ GÖRMESEYDİM"
Akbaba, şehit ailelerinin yaşadığı sorunlara da dikkat çekerek psikolojilerinin bozulduğunu söyledi.
“Her gün ağlıyoruz. Ne hakkınız var bizi ağlatıyorsunuz?” diyen Akbaba, oğlunun şehit olduğunun yıl dönümünde mezarına gidemediğini belirtti.
Akbaba, daha önce oğlunun mezarına giderken “Rahat uyu; vatan da asker de polis de devlette bize sahip çıkıyor” dediğini ancak artık kimsenin sahip çıkmadığını söyledi.
"ŞEHİT ANALARI VE BABALARI YIKIK DÖKÜK EVLERDE OTURUYOR"
Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu da Öcalan’a ev inşa edilmesine ilişkin tepki gösterdi.
Çerçioğlu, “Şehit anaları ve babaları yıkık dökük evlerde oturuyor. Siz ona koskoca adayı tahsis ettiğiniz gibi bir de ev veriyorsunuz. Şehitleri araştırsınlar, baksınlar. Bir tane villadan çıkmış şehit arkadaşım yok benim” dedi.
Çerçioğlu, “Bu insanları öldürenlere ‘Villa mı yapayım? Bahçesi mi olsun? İki katlı mı olsun?’ tartışması yapılıyor. Biz asla kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.
"BİZLERİ DERİNDEN YARALAMAKTADIR"
Terörle Mücadele Vazife Kahramanları Genel Başkanı Emrullah Aktaş da konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Aktaş, iddialara ilişkin kamuoyunun açık ve net şekilde bilgilendirilmesi gerektiğini belirterek, şehit aileleri ve gazilerin ekonomik ve sosyal sıkıntılar yaşadığı bir ortamda terör örgütü elebaşına ayrıcalıklı yaşam alanı sağlandığı yönündeki iddiaların kabul edilemeyeceğini söyledi.
Aktaş, “Şehitlerimizin emanetleri olan ailelerimizin yaşadığı evlerin dahi bakım ve onarıma ihtiyaç duyduğu, bazı ailelerimizin temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı bir Türkiye’de; bebek katili olarak anılan bir terör örgütü elebaşının konforu üzerinden haberlerin gündeme gelmesi bile bizleri derinden yaralamaktadır” dedi.
"ŞEHİTLERİMİZİN HATIRASINA SAHİP ÇIKACAĞIZ"
Aktaş, şehitlerin hatırasını incitecek ve gazilerin onurunu zedeleyecek uygulamalara sessiz kalmayacaklarını belirtti.
“Bizim tek bir hassasiyetimiz vardır: Şehitlerimizin aziz hatırasına ve gazilerimizin onuruna sahip çıkmak” diyen Aktaş, şehit aileleri ve gaziler olarak devletin kurumlarına güvenmek istediklerini ifade etti. Aktaş, “Şehidimizin emaneti bizim namusumuzdur. Gazimizin onuru bizim onurumuzdur” dedi.