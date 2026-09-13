Bahçeli açıkladı şehit yakınları tepki gösterdi: Benim oğlum 2 metre kutsal toprakta yatıyor

Akbaba, “Ben boşuna mı çocuğumu şehit verdim? Oğlumun nişanlısıyla daha dün konuştum. 20 yaşında damat koluna girecekti, tabutuna sarıldı. Bir anne olarak ben bunu nasıl unuturum?” ifadelerini kullandı. Akbaba ayrıca, “Bizim hakkımızı burada vermeyenlerin ahirette yakasına yapışacağım” dedi.