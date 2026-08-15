Mersin'de uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 kilo 490 gram kokain ve 122 kilo 300 gram takoz esrar ele geçirildi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.
KOKAİN KONTEYNERİN SOĞUTUCU MOTORUNDAN ÇIKTI
Ekipler, Ekvador-Malta-Mersin güzergahından gelen bir gemiden tahliye edilen konteyneri X-Ray taramasından geçirdi.
Yapılan kontrollerde konteynerin soğutucu motor kısmında 3 kilo 490 gram kokain bulundu.
ARAÇTA 122 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
Uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında Mezitli ilçesinde bir araç da ekipler tarafından arandı.
Aramada 122 kilo 300 gram takoz esrar ele geçirildi.
Operasyonlarda olaylarla bağlantılı oldukları tespit edilen E.İ.G., M.E. ve H.M.H. gözaltına alındı.
Soruşturmanın Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürüldüğü bildirildi.