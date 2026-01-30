Dün 70,49 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 69,54 dolardan kapattı.

Bugün saat 09.47 itibarıyla Brent petrol önceki kapanışa göre yüzde 1,75 değer kaybederek 68,32 dolara geriledi. Aynı anda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 64,02 dolardan alıcı buluyor.

ABD’nin İran’a yönelik muhtemel askeri müdahalesi ve aşırı soğuk hava kaynaklı arz kaygılarının tetiklediği yükselişle dün son 6 ayın zirvesine ulaşan petrol fiyatları, ABD’nin Venezuela petrolüne yönelik yaptırımları kısmen gevşetmesiyle düşüşe geçti.

ABD Hazine Bakanlığı, Venezuela devlet petrol şirketi Petroleos de Venezuela’yı (PDVSA) kapsayan ve Venezuela menşeli petrolün satışı ile taşınmasına izin veren işlemlerde yaptırımları hafifletme kararı aldı.Venezuela tarafında ise yabancı şirketlerin petrol sektörüne katılımını teşvik eden “Organik Hidrokarbonlar Yasası reformu tasarısı” Ulusal Meclis’te oy birliğiyle kabul edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği 2026’nın ilk kabine toplantısında Venezuela hava sahasının ticari uçuşlara yeniden açılacağını açıkladı. Trump, büyük ABD petrol şirketlerinin Venezuela’da projeleri için yer belirlemeye başladığını da vurguladı.

Bu gelişmeler arz endişelerini azaltarak petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı yarattı.Fiyatlar gerilemesine rağmen yüksek seviyelerde kalmayı sürdürürken, piyasaların dikkati ABD’nin İran’a olası askeri müdahalesi ile OPEC+ grubunun pazar günü yapacağı toplantıya odaklandı.

OPEC+ üyesi 8 ülkenin pazar günü düzenleyeceği toplantıda üretim kotasında değişiklik beklenmiyor.Brent petrolde teknik olarak 70 dolar direnç, 60,50 dolar ise destek seviyesi olarak takip ediliyor.