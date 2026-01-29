Dün 67,55 dolara kadar tırmanan Brent petrol fiyatı, günü 67,46 dolardan kapattı.Bugün saat 09.37 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,39 değer kazanan Brent petrol 68,40 dolara ulaştı. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 64,19 dolardan işlem gördü.

JEOPOLİTİK GERİLİM FİYATLARI YUKARI TAŞIYOR

Fiyatlardaki yükselişin ana tetikleyicisi, ABD’nin İran’a yönelik olası askeri müdahalesinin bölgedeki petrol arzını tehlikeye atabileceği endişesi oldu. ABD Başkanı Donald Trump, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran’a doğru “devasa bir armadanın ilerlediğini” belirterek, Tahran’ı anlaşma yapmaya davet etti ve aksi takdirde “daha kötü bir saldırı yapılacağı” konusunda uyardı.

Trump, filonun başında Abraham Lincoln uçak gemisinin yer aldığını, Venezuela’ya gönderilenden daha büyük bir güç olduğunu vurgulayarak “(Filo) Venezuela’daki gibi, gerekirse hızla ve şiddetle görevini yerine getirmeye hazır, istekli ve kabiliyetli.” ifadesini kullandı.İran’ı “adil, eşit ve herkes için iyi bir anlaşma için” hızla masaya oturmaya çağıran Trump, olası anlaşmada nükleer silah olmayacağının altını çizdi.

İran’dan sert karşılık mesajıİran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise ABD merkezli X platformunda yaptığı açıklamada, ülkesinin barışçıl nükleer teknoloji hakkını koruyan ve nükleer silah geliştirmemeyi taahhüt eden bir anlaşmaya hazır olduğunu tekrarladı.

Erakçi, İran’a yönelik herhangi bir saldırıya “anında ve güçlü” karşılık vereceklerini de belirtti.İran, günlük yaklaşık 3,2 milyon varil üretimle OPEC’in dördüncü büyük ham petrol üreticisi konumunda bulunuyor.

ABD stokları geriledi, soğuk hava etkisi sürüyorABD’de etkili olan aşırı soğuk hava koşulları petrol üretimi ve ihracatını olumsuz etkileyerek fiyatları desteklemeye devam ediyor.Üretim kesintilerinin uzaması arzı daha da sıkılaştırırken, stoklardaki düşüş bu etkinin başladığını gösteriyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre ticari ham petrol stokları geçen hafta 2 milyon 300 bin varil azaldı.

DÜŞÜK FAİZ ORTAMI TALEBİ CANLANDIRIYOR

Öte yandan ABD’de enflasyonla mücadelenin istenildiği hızda ilerlemediğine dair açıklamalar da fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.Fed, yılın ilk FOMC toplantısında politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 3,5-3,75 bandında sabit tuttu. Karar 10’a karşı 2 oyla alındı.Düşük faiz seviyeleri genellikle petrol talebini artırarak fiyatları yukarı yönlü destekliyor.Teknik açıdan Brent petrolde 70 dolar güçlü direnç, 60,50 dolar ise önemli destek seviyesi olarak takip ediliyor.