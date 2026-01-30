Yeniçağ Gazetesi
30 Ocak 2026 Cuma
Para konusunda bir türlü yüzü gülmeyen beş burç

Para konusunda bir türlü yüzü gülmeyen beş burç

Bazı burçlar hayata adeta bollukla başlarken, bazıları ise ne kadar çabalarsa çabalasın maddi anlamda istediği noktaya ulaşmakta zorlanır. Şanssızlık, yanlış kararlar ya da karakter özellikleri bu burçların para konusunda sürekli tökezlemesine neden olur. İşte “cebi hiç dolmayan beş burç"...

Hande Karacan
İKİZLER BURCU

İkizler burçları enerjik, zeki ve meraklı yapılarıyla bilinir. İş para kazanmaya geldiğinde aynı başarıyı göstermek her zaman mümkün olmaz. Çünkü odaklanmak ve uzun süre aynı hedefe bağlı kalmak onlar için oldukça zordur.

Bir işe büyük bir hevesle başlarlar fakat kısa sürede sıkılıp başka alanlara yönelirler. Bu da yarım kalan işler ve kaçan fırsatlar anlamına gelir. Tutarlılık ve disiplin eksikliği, İkizler burcunun maddi açıdan ilerlemesini engeller.

Ayrıca “kolaya kaçma” eğilimleri nedeniyle parayı elde tutmakta zorlanırlar. Zenginlik hayali kursalar da plansız harcamalar ve istikrarsızlık yüzünden ellerindekini bile kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilirler.

KOVA BURCU

Kova burçları sıra dışı düşünceleri ve yaratıcı zekâlarıyla dikkat çeker. Ancak bu özellikler her zaman maddi kazanca dönüşmez. Para konusunda sürekli hesap yapmalarına rağmen bir türlü dengeyi tutturamazlar.

İnsanlara kolay güvenmemeleri, ortaklık ve yatırım konularında onları geri planda bırakır. Bu güvensizlik yüzünden birçok fırsatı baştan elerler. Kendi fikirlerine fazlasıyla bağlı olmaları ve paylaşmayı sevmemeleri de kazanç yollarını daraltır.

Aslında potansiyelleri çok yüksektir fakat mesafeli tavırları ve risk almaktan kaçınmaları, onları “sürekli eksiye düşen” burçlar arasına sokar.

YENGEÇ BURCU

Duygusal ve hassas yapılarıyla bilinen Yengeç burçları, maddi konularda da duygularıyla hareket eder. Harcamalarını kontrol etmekte zorlanabilir, kendilerini güvende hissettiren şeylere fazlasıyla para harcayabilirler.

Zenginliğe ulaşamamalarının en büyük nedeni, konfor alanlarından çıkmak istememeleridir. Risk almaktan kaçınır, alışkanlıklarını bırakmakta zorlanırlar. Bu da yeni fırsatların kapılarını açmalarını engeller.

Geçmişe fazlasıyla bağlı olmaları ve değişimden korkmaları, maddi anlamda ilerlemelerini zorlaştırır.

TERAZİ BURCU

Terazi burçları hayatın her alanında denge arar ama iş paraya gelince bu denge çoğu zaman bozulur. Kararsız yapıları, maddi konularda da kendini gösterir.

Bir fırsat karşılarına çıktığında uzun uzun düşünür, karar vermekte gecikirler. Bu süreçte pek çok kazanç kapısı onlardan uzaklaşır. Parayı sevmelerine rağmen yanlış karar verme korkusu, onları yerlerinde saymaya mahkûm eder.

Kendi içlerinde yaşadıkları ikilemler, zenginlik yolunda en büyük engelleridir.

BALIK BURCU

Balık burçları hayal dünyasında yaşamayı sever. Bu durum para konusunda gerçeklerden kopmalarına neden olabilir. Hesap kitap yapmak onlara göre değildir; anı yaşamak ve keyif almak her şeyden önce gelir.

Rahatına düşkün olmaları ve plansız harcamaları, ceplerinin sürekli boş kalmasına yol açar. Birikim yapmak onlar için neredeyse imkânsızdır.

Fırsatlar karşılarına çıksa bile değerlendirmekte zorlanırlar. Zenginlik onlar için çoğu zaman sadece hayallerde kalan bir kavramdır.

Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
