İstanbul'da konut fiyatları katlandı: En çok değerlenen 10 ilçe

İstanbul’da metrekare fiyatı, 2024 Aralık’ta 43 bin 742 TL seviyesindeyken, 2025 boyunca yüzde 29,47 oranında artış gösterdi. Böylece konut fiyatlarındaki yükseliş, aynı dönemde yüzde 30,89 olarak gerçekleşen enflasyonun sınırlı da olsa altında kaldı.