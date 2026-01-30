Gayrimenkul yatırımcılarının gözdesi İstanbul’da 2025 yılına ilişkin konut fiyatları netleşti. Endeksa verilerine göre, mega kentte “daire” nitelikli konutların ortalama metrekare satış fiyatı aralık ayı itibarıyla 56 bin 631 TL oldu.
İstanbul'da konut fiyatları katlandı: En çok değerlenen 10 ilçe
İstanbul’da daire nitelikli konutların ortalama metrekare fiyatı 2025’te yüzde 29,47 artarak 56 bin 631 TL’ye çıktı. Genel artış oranı enflasyonun altında kalırken, ilçe bazında fiyat değişimleri dikkat çekti.Derleyen: Baran Şükrü Çelik
İstanbul’da metrekare fiyatı, 2024 Aralık’ta 43 bin 742 TL seviyesindeyken, 2025 boyunca yüzde 29,47 oranında artış gösterdi. Böylece konut fiyatlarındaki yükseliş, aynı dönemde yüzde 30,89 olarak gerçekleşen enflasyonun sınırlı da olsa altında kaldı.
Genel tablo fiyat artış hızında yavaşlamaya işaret ederken, ilçeler arasında ciddi farklılıklar yaşandığı görüldü. Bazı ilçelerde artışlar ortalamanın oldukça üzerine çıkarken, bazı bölgelerde fiyatların görece daha sınırlı yükseldiği kaydedildi.
1) Beykoz: 101.296 TL/m2 (%58,91)
2)Zeytinburnu: 69.616 TL/m2 (%48,54)
3)Güngören: 43.054 TL/m2 (%47,43)
4)Bahçelievler: 48.000 TL/m2 (%44,84)
5)Maltepe: 80.007 TL/m2 (%44,40)
6)Üsküdar: 90.354 TL/m2 (%43,29)
7)Pendik: 55.684 TL/m2 (%40,83)
8)Ataşehir: 75.142 TL/m2 (%40,58)
9)Kartal: 67.816 TL/m2 (%39,58)
10)Şile: 64.854 TL/m2 (%39,40)