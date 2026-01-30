Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışına çok yakın bir noktada, 43,4070'ten tamamladı.

Saat 09.45 itibarıyla dolar/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 43,4990'dan alıcı bulurken; aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 düşüşle 51,9210'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,2 gerileyerek 59,8640'tan satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,3 yükselişle 96,6 seviyesinde yer alıyor. ABD'deki ekonomik ve siyasi gelişmeler, varlık fiyatlarının yönünü belirlemede önemli rol oynuyor.

Haftaya hükümetin kısmi kapanma olasılığı ve İran'a yönelik askeri müdahale endişeleriyle başlayan piyasalar, Fed'in para politikası kararları ile teknoloji şirketlerinin karışık bilanço sinyalleri eşliğinde düşük risk iştahıyla kapanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Fed başkanlığına aday göstereceği ismi bugün açıklayacağını duyurdu. Trump'ın değerlendirdiği isimler arasında Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh ve BlackRock yöneticisi Rick Rieder yer alıyor.

Bu isimler içinde Kevin Warsh dikkat çekiyor. ABD medyasında, Warsh'ın Trump tarafından Fed başkanlığına aday gösterilme ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.Analistler, Warsh'ın geçmişte Trump'ın bütün politikalarını destekleyen bir profil olmadığını, ancak son dönemde faiz indirimi görüşünde Trump ile paralellik gösterdiğini ifade ediyor; buna rağmen diğer adaylara kıyasla Fed bağımsızlığına daha fazla önem verebileceği değerlendiriliyor.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi ile Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verilerinin; yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi işsizlik oranları ile büyüme rakamlarının, ABD'de ise başta Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) olmak üzere yoğun veri akışının izleneceğini vurguladı.