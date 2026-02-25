Dün 71,89 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 71,27 dolardan kapattı.Bugün saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,6 düşüşle 70,84 dolara gerileyen Brent petrolün varili, aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrol ise 65,88 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki gerilemede, Rusya-Ukrayna Savaşı’na dair diplomatik çözüm girişimlerinin devam etmesi ile ABD-İran nükleer müzakerelerindeki belirsizlikler belirleyici rol oynuyor.Rusya ile Ukrayna arasındaki barış çabaları, kısa vadede bölgede gerilimin azalacağı algısını güçlendirerek petrol fiyatlarını aşağı çekiyor. Ancak çatışmaların sürdüğüne dair haberler, arz riskinin tam olarak ortadan kalkmadığını göstererek düşüşü frenliyor.

Ayrıca İran ile ABD arasında Umman aracılığıyla sürdürülen nükleer görüşmelerin üçüncü turu yarın İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleşecek.İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, müzakereler öncesi X platformunda yaptığı açıklamada, karşılıklı endişeleri giderecek ve karşılıklı çıkarlara dayalı emsalsiz bir anlaşma için tarihi fırsat bulunduğunu belirtti.Erakçi, önceki turdaki mutabakatlar zemininde adil ve eşit bir anlaşmaya en kısa sürede ulaşma iradesiyle devam edeceklerini vurgulayarak, "İran hiçbir koşulda nükleer silah geliştirmeyecek ve barışçıl nükleer teknolojinin nimetlerinden halkı için yararlanma hakkından asla vazgeçmeyecektir." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Kongre’deki "Birliğin Durumu" konuşmasında, İran’ın ABD’ye ulaşabilecek füzeler geliştirmeye çalıştığını iddia ederek, "Benim tercihim bu sorunu diplomasi yoluyla çözmektir. Ancak kesin olan bir şey var ki dünyanın bir numaralı terör destekçisi olan bu ülkenin nükleer silaha sahip olmasına asla izin vermeyeceğim." dedi.

İki ülke arasındaki gerilimin her an tırmanabileceği endişesi fiyatları desteklese de, nükleer görüşmelerin sürmesi jeopolitik risk algısını yumuşatarak petrolü aşağı yönlü etkiliyor.Öte yandan Amerikan Petrol Enstitüsü (API), geçen hafta ticari ham petrol stoklarının 11 milyon 400 bin varil arttığını tahmin etti. Piyasa beklentisi ise stokların 1 milyon 850 bin varil yükseleceği yönündeydi.

Beklentilerin çok üstünde gelen stok artışı, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD’de talep zayıflığına işaret ederek fiyatlar üzerinde baskı yarattı.Brent petrolde teknik açıdan 72,90 dolar direnç, 62,50 dolar ise destek seviyesi olarak takip ediliyor.