‘Gram altın uyarısı’ Ekonomist Filiz Eryılmaz açıkladı

Restoran ve hizmet sektöründe de ciddi fiyat farklılıkları olduğunu belirten Eryılmaz, “Elbette tüm artışları fırsatçılıkla açıklamak doğru değil; maliyet baskısı gerçek. Ancak bazı alanlarda artışların maliyetle tam açıklanamadığı da görülüyor. Bu tablo, kısa vadede aylık enflasyonun yüzde 3’ün altına inmesini zorlaştırıyor. Yıllık enflasyonda da geçici yukarı yönlü hareketler görülebilir" dedi.