Anasayfa Ekonomi ‘Gram altın uyarısı’ Ekonomist Filiz Eryılmaz açıkladı

Ekonomist Filiz Eryılmaz, altın, gümüş ve petrol fiyatlarını değerlendirdi. Eryılmaz, gram altın için de önemli tahminlerde bulundu.

Baran Yalçın Derleyen: Baran Yalçın
Haberi Paylaş
‘Gram altın uyarısı’ Ekonomist Filiz Eryılmaz açıkladı - Resim: 1

Altın ve gümüşün jeopolitik gelişmelerin de etkisiyle inişli çıkışlı seyrederken, bu durum yatırımcıları tedirgin ediyor. Ekonomist Filiz Eryılmaz, yeni haftadaki piyasa durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

1 9
‘Gram altın uyarısı’ Ekonomist Filiz Eryılmaz açıkladı - Resim: 2

Petrol fiyatlarının son dönemde yükseldiğini belirten Eryılmaz, gıda fiyatlarında Ramazan etkisinin hissedildiğini, sahada, pazarda ve markette fiyat artışlarının net bir şekilde gözlemlendiğini söyledi.

2 9
‘Gram altın uyarısı’ Ekonomist Filiz Eryılmaz açıkladı - Resim: 3

Restoran ve hizmet sektöründe de ciddi fiyat farklılıkları olduğunu belirten Eryılmaz, “Elbette tüm artışları fırsatçılıkla açıklamak doğru değil; maliyet baskısı gerçek. Ancak bazı alanlarda artışların maliyetle tam açıklanamadığı da görülüyor. Bu tablo, kısa vadede aylık enflasyonun yüzde 3’ün altına inmesini zorlaştırıyor. Yıllık enflasyonda da geçici yukarı yönlü hareketler görülebilir" dedi.

3 9
‘Gram altın uyarısı’ Ekonomist Filiz Eryılmaz açıkladı - Resim: 4

2026 perspektifinde ise bazı sektörlerin öne çıktığından bahseden Eryılmaz, "Bankalar ve holdingler yabancı yatırımcının ilk baktığı alanlar olmaya devam eder. Faiz indirim süreci bankacılık sektörü için destekleyici olur" sözlerini sarf etti.

4 9
‘Gram altın uyarısı’ Ekonomist Filiz Eryılmaz açıkladı - Resim: 5

YILIN İKİNCİ YARISINDA İVME YÜKSELEBİLİR

Savunma sanayii hisselerinin değerleme olarak pahalı görünse de güçlü hikâyenin fiyatlamayı desteklediğini belirten Eryılmaz, “Gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve çimento şirketleri de faiz indirimi ve olası canlanma senaryosunda dikkat çekebilir. Ulaştırma tarafında jeopolitik risklere bağlı baskı var" dedi.

5 9
‘Gram altın uyarısı’ Ekonomist Filiz Eryılmaz açıkladı - Resim: 6

Mart–Nisan döneminde faiz indirim sürecinin hız kesmesi ihtimalini açıklayan Eryılmaz, "Böyle bir durumda borsada sert bir düşüşten ziyade yükseliş hızının azalması ve dönemsel düzeltmeler daha olası görünüyor. Ekstra bir jeopolitik şok olmadığı sürece ana yönün yukarı kalması beklenebilir" dedi

6 9
‘Gram altın uyarısı’ Ekonomist Filiz Eryılmaz açıkladı - Resim: 7

Altın fiyatları tarafında belirsizlik temasının güçlü kalmaya devam ettiğini vurgulayan Eryılmaz, küresel riskler, jeopolitik gerilimler ve büyüme endişelerinin altını desteklediğini ifade etti.

7 9
‘Gram altın uyarısı’ Ekonomist Filiz Eryılmaz açıkladı - Resim: 8

Eryılmaz, "Küresel belirsizlikler (jeopolitik riskler, ABD verileri, Fed belirsizliği, Orta Doğu gerilimleri) devam ettiği sürece ons altın destek bulmaya devam edebilir. Altın zaten “belirsizlikten beslenen” bir varlık. Risk arttıkça talep artıyor" sözlerini sarf etti.

8 9
‘Gram altın uyarısı’ Ekonomist Filiz Eryılmaz açıkladı - Resim: 9

‘GRAM ALTINDA YUKARU YÖNLÜ POTANSİYEL DEVAM EDİYOR’

Gram altında yukarı yönlü potansiyelin devam ettiğini söyleyen Eryılmaz, “Özellikle küresel belirsizlikler devam ederse bu eğilim korunabilir" dedi.

Gümüşte son dönemde görülen güçlü yükselişin tamamen sürpriz olmadığını belirten Eryılmaz, "Öncesinde altına göre daha sert bir düzeltme yapmıştı. Hem teknik tepki hem de sanayi metali olması nedeniyle küresel büyüme beklentilerindeki değişime daha duyarlı. Tarifelerin gevşetilmesi ve küresel ticaretin canlanması beklentisi gümüşü destekliyor" dedi.

9 9
Kaynak: Haber Merkezi
