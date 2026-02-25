İngiltere Championship maçında Hull City, play-off mücadelesi verdiği rakibi Derby County’i 4-2 mağlup etti.
Ne yaptın sen Hull City? Premier Lig'e göz kırptılar...
İbrahim Doğanoğlu
Tempolu ve gollü geçen maçın ilk yarısı 2-2 eşitlikle sona erdi.
Hull City, maçın 2. yarısında bulduğu 2 golle maçı 4-2 kazanmayı başardı.
Hull City’nin gollerini Elder (kk.), McBurnie, Egan ve Koumas kaydetti. Derby’nin gollerini ise Forsyth ve Szmodics attı.
Ligde oynadığı son 3 maçı kazanamayan Hull City, aldığı galibiyetle rahat bir nefes aldı ve Premier Lig yolunda kritik bir galibiyete imza attı.
Hull City aldığı galibiyetle puanını 57’ye yükseltti.
Jakirovic’in öğrencileri bir sonraki maçta Portsmouth FC ile karşılaşacak. Derby ise Blackburn Rovers’u ağırlayacak.
