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Kaynak: AA

Uluslararası vadeli piyasalarda Brent petrolün varili 76,66 dolardan işlem görüyor. Dün 81,50 dolara kadar yükselen fiyatlar, günü 77,52 dolardan tamamlamıştı. Bugün saat 09.15 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,1 azalış kaydetti.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 73,13 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD ile İran arasında yürütülen barış görüşmelerine ilişkin olumlu sinyaller etkili oldu. Hürmüz Boğazı’ndan petrol akışının yeniden normale döneceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi, piyasalarda satış baskısını artırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki Oval Ofis’te düzenlenen bir imza töreninde yaptığı açıklamada, İran ile sürecin olumlu ilerlediğini belirterek, “Eğer İran anlaşmanın gereklerini yerine getirmez ya da uygun davranmazsa yapmam gerekeni yaparım.” ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise İran petrolünün üretimi, teslimatı ve satışına izin veren 60 günlük geçici genel lisansın yayımlandığını duyurdu. İran’a yönelik yaptırımlarda tanınan bu 60 günlük muafiyet ve daha geniş kapsamlı anlaşma beklentileri, pazartesi günü petrol fiyatlarının yüzde 3’ten fazla gerilemesine neden olmuştu.

Öte yandan, uluslararası gemi takip verilerine göre yaklaşık 2 milyon varil petrol taşıyan iki tanker dün Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yaptı. Bu gelişme, daha önce güvenlik endişeleri nedeniyle zayıflayan trafik akışının yeniden toparlandığına işaret etti.

Trump da dün yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı’nın açık tutulduğunu ve açık kalacağını vurguladı.

Analistler, boğazdan geçişlerdeki artışın hem fiziksel petrol ticaretinin canlandığını hem de diplomatik sürecin ilerlediğini gösterdiğini belirtiyor.

Orta Doğu’da kalıcı barış sağlanmasına yönelik ABD ile İran arasındaki görüşmeler sürerken, piyasalarda bu sürecin fiyatlamalar üzerindeki etkisi yakından izleniyor.

Teknik açıdan ise Brent petrolde 77,6 dolar seviyesi direnç, 76,2 dolar seviyesi ise destek noktası olarak öne çıkıyor.