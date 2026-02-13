Dün 69,43 dolara kadar tırmanan Brent petrol fiyatı, günü 67,24 dolardan kapattı.Bugün saat 09.40 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı, önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,3 gerileyerek 67,04 dolar seviyesine indi.

Aynı anda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 62,57 dolardan alıcı buluyor.Fiyatlardaki düşüşte, ABD’de ham petrol stoklarının beklenmedik artışı zayıf talep sinyallerini pekiştirirken, küresel talep artışının yavaşlayacağına dair veriler ve ABD-İran ilişkilerindeki belirsizlikler belirleyici rol oynadı.ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 8 milyon 500 bin varil yükselerek 428 milyon 800 bin varile ulaştığını duyurdu. Piyasa beklentisi ise stokların yaklaşık 200 bin varil azalacağı yönündeydi.Stratejik ham petrol rezervleri 415 milyon 200 bin varille değişmezken, benzin stokları 1 milyon 200 bin varil artarak 259 milyon 100 bin varile çıktı. Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 498 bin varil yükselerek 13 milyon 713 bin varil seviyesine erişti.Beklentilerin çok üzerinde gelen stok artışı ile üretimdeki artış, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD’de talebin zayıf seyrettiği algısını güçlendirerek fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı yarattı.

Ayrıca Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) ocak ayına ilişkin petrol piyasası raporunda küresel talep artış beklentisinin aşağı yönlü revize edilmesi de fiyatları etkiledi.Rapora göre bu yıl küresel petrol talebi, geçen yıla kıyasla günlük yaklaşık 849 bin varil artarak 104 milyon 872 bin varile ulaşacak. Bir önceki raporda talep artışı 932 bin varil, toplam tüketim ise 104 milyon 980 bin varil olarak öngörülmüştü.

Ajans, revizyonun mevsimsel tüketim zayıflığını yansıttığını belirtiyor. Küresel petrol talebi ocak ayında bir önceki aya göre yaklaşık 2 milyon 700 bin varil geriledi.Talep artışının sınırlı kalacağına işaret eden veriler, arz sıkılaşması endişelerini hafifletirken fiyatların düşüş eğilimini destekledi.Öte yandan ABD ile İran arasındaki ilişkilerin seyrine dair belirsizlikler de fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında İran’la anlaşma arzusu taşıdıklarını ifade ederek, konuyu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştüklerini ve sürecin nasıl ilerleyeceğini izlediklerini söyledi.

Trump, "İran'la bir anlaşma yapmalıyız, aksi takdirde (onlar için) çok travmatik olacak, bunun olmasını istemiyorum, onlarla bir anlaşma yapmalıyız." diyerek, anlaşma sağlanamaması halinde Tahran için kötü sonuçlar doğabileceğini vurguladı.Görüşmelerin süresine ilişkin soruya ise Trump, İranlılarla istediği kadar görüşebileceğini, sürecin gelecek ay da sürebileceğini ve nihai kararın kendisinde olduğunu belirtti.

ABD ile İran arasında diplomatik çabaların artması, Orta Doğu’da olası arz kesintisi riskini azaltabileceği beklentisini güçlendirerek fiyatları aşağı çekerken, sürecin sonucuna dair belirsizlikler düşüşü sınırlıyor.Brent petrolde teknik açıdan 72,84 dolar direnç, 62,65 dolar ise destek seviyesi olarak takip ediliyor.