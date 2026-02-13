Küresel iflas dalgası İngiltere’yi de vurdu. Nottinghamshire’ın en tanınmış adreslerinden 4 yıldızlı Nottingham Belfry Hotel & Spa, finansal zorluklara yenik düştü. Ocak başında idari yönetime (administration) devredilen otel, 10 Şubat 2026 itibarıyla tüm faaliyetlerini derhal durdurdu.
Otel devi Nottingham Belfry iflas etti: Yüzlerce çalışanı vardı
İflas haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Nottinghamshire’ın simge oteli Nottingham Belfry Hotel & Spa iflas etti, 10 Şubat’ta kapandı. 121 çalışan bir günde işsiz kaldı.Derleyen: Dilek Taşdemir
Companies House kayıtlarına göre yaklaşık 121 çalışanı bulunan otelde, tüm personel işine son verildi. Ekonomim'in haberine göre, bölgenin simge yapılarından biri olan otel 120’den fazla odası ve lüks spasıyla biliniyordu.
Yöneticiler FRP tarafından müşterilere gönderilen e-postada, kararın “kolay alınmadığı” ve “herkes için inanılmaz derecede zor bir durum” olduğu vurgulandı. Otel, bir ay boyunca satış için çaba gösterse de alıcı bulunamadı.
025-2026 döneminde dünya genelinde iflas ve konkordato dalgası yaşanırken, İngiltere’de de birçok firma kapısına kilit vuruyor. Yakın zamanda ayakkabı devi Pavers’ın mağazalarını kapatma süreci gibi, konaklama sektöründe de Nottingham Belfry bu krizin yeni kurbanı oldu.
Google’da “muhteşem hizmet” ve “yardımsever personel” yorumlarıyla övülen dev otel, artık sadece anılarda kalacak.
Nottinghamshire'ın iflas haberi piyasalarda da geniş yankı buldu.