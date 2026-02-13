Yeniçağ Gazetesi
Rachel Araz Kiresepi'den 'pes dedirten' hamle: Oğlu Lionel'in kırılan bacağını reklama çevirdi

Rachel Araz Kiresepi'den 'pes dedirten' hamle: Oğlu Lionel'in kırılan bacağını reklama çevirdi

Sosyal medya fenomeni Rachel Araz Kiresepi'nin oğlu Lionel kayak kazasında bacağını kırdı, özel uçakla İstanbul'a getirildi. Anne teşekkür paylaşımları yaptı ancak oğlunun kırığını ilik suyu markası reklamında kullanarak tepki çekti.

Sosyal medya fenomeni Rachel Araz Kiresepi'nin 5 yaşındaki oğlu Lionel, Fransa'daki ünlü kayak merkezi Val d'Isère'de sömestir tatilinde kayak yaparken kaza geçirerek bacağını kırdı.

Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt'un köşesinde yer verdiği habere göre, Rachel Araz Kiresepi ile iş insanı eşi Sami Kiresepi'nin tatili kabusa döndü. Çift, oğullarını özel ambulans uçakla İstanbul'a getirterek ameliyat ettirdi.

Kazanın ardından Rachel Araz, sosyal medyada takipçilerine teşekkür mesajı yayınladı ve dualar için minnettarlığını dile getirdi.

Paylaşımında, "Atatürk'ün 'Beni Türk hekimlerine emanet ediniz' sözünü iliklerimize kadar yaşadık" ifadelerini kullandı.

Bu duygusal paylaşımlar takdir toplarken, kısa süre sonra Rachel Araz'ın oğlunun kırık bacağını bir ilik suyu markasının reklamında kullanması tepki çekti.

Reklam paylaşımında şöyle yazdı: "Mutfağımın demirbaşı, senelerdir tek güvendiğim. Her gün Lionel'e içiriyorum. Şu an ona tek ilaç; moral ve ilik sulu her şey."

Cankurt köşesinde bu durumu eleştirerek, "Artık iyice işin suyunu çıkaran Rachel Araz Kiresepi'ye pes diyorum" ifadelerini kullandı.

RACHEL ARAZ KİRESEPİ KİMDİR?

Rachel Araz Kiresepi, Türkiye'de tanınan bir sosyal medya fenomeni, dijital içerik üreticisi, influencer ve sosyal medya danışmanıdır. 24 Mart 1988 tarihinde İstanbul'da doğdu.

Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'nde eğitim gördü, ardından Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Bölümü'nden mezun oldu.

Kariyerine Beymen'de kurumsal iletişim ve pazarlama alanında başladı, daha sonra sosyal medya içerik üretimi, danışmanlık ve markalarla iş birliklerine yöneldi.

Instagram'da (@rachelaraz) yaklaşık 1 milyon takipçiye sahip olup, lüks yaşam tarzı, moda, aile hayatı, reels ve günlük içerikleriyle biliniyor. Kendisini "digital creator" olarak tanımlar ve TEDx konuşmaları yaptı.

2016 yılında Santa Farma İlaç Sanayi'nin sahibi iş insanı Sami Kiresepi ile evlenmiş; bu evlilikten Galia (2018), Lionel (yaklaşık 2020) ve Isabella (2024) isimli üç çocuğu bulunuyor.

Rachel Araz Kiresepi, lüks yaşamı, zengin aile kökeni ve paylaşımları nedeniyle sıkça tartışma ve eleştiri konusu olmuştu.

Bilinen başlıca polemikler kronolojik olarak şöyle:

• 2010'lar başı - genel eleştiriler (süregelen): Ekşi Sözlük gibi platformlarda "ağzında gümüş kaşıkla doğmuş", lüks hayatını sürekli sergileyerek gösteriş yaptığı yönünde yorumlar aldı. Fashion blogger dönemiyle başlayan bu eleştiriler, yıllar boyu devam etti.

• 2021-2023 civarı: Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Kadın Influencer" seçilmesi ve Türkiye'nin "Chiara Ferragni'si" olarak anılması bazı kesimlerde olumlu karşılanırken, lüks odaklı içeriklerinin "yerli influencer" imajıyla çeliştiği eleştirileri arttı.

•2024-2025 başı: Kızı Isabella için 250 bin TL'lik pahalı bir oyuncak bebek alması sosyal medyada büyük tepki çekti; "görgüsüzlük" ve "yatırım mı?" tartışmaları yaşandı.

• 2025 Mayıs: Geçmişte yaptığı bir TEDx konuşmasında "pes etmemek" temalı motivasyonel içeriği, zengin aileden gelmesi nedeniyle "kolaydan konuşuyor" eleştirilerine maruz kaldı; lüks yaşamı ve evliliği odağa alındı.

• 2025 Ocak-Eylül: Eşi Sami Kiresepi ile tasarımcı Nur Bilen Yavuzer'in eşi Prof. Dr. Reha Yavuzer arasında "birliktelik/ilişki" iddiaları sosyal medyada yayıldı. İddialar skandal yarattı; hem Rachel Araz hem Nur Bilen Yavuzer sert açıklamalar yaparak hukuki süreç başlatacaklarını duyurdu.

