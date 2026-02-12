Dün 70,28 dolara kadar tırmanan Brent petrol fiyatı, günü 69,38 dolardan kapattı.Saat 09.33 itibarıyla

Brent petrolün varil fiyatı, önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,4 gerileyerek 69,10 dolar seviyesine indi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 64,59 dolardan işlem görüyor.Fiyatlardaki bu sınırlı düşüşte, ABD-İran ilişkilerindeki belirsizlikler belirleyici rol oynuyor.İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin, Mısır ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla Umman’da dolaylı müzakereleri görüştüğü öğrenildi.Erakçi, Umman’da ABD ile yapılan temasları “iyi bir başlangıç” olarak değerlendirirken, Washington’ın niyet ve hedeflerine dair güvensizliğin ortadan kalkması gerektiğini vurguladı. Bu açıklamalar, olası arz kesintisi endişelerini hafifletip fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı yarattı.

Buna karşılık İran Devrim Muhafızları Ordusu Siyasi İşlerden Sorumlu Komutan Yardımcısı Vekili Aziz Gazenferi, ABD’nin Umman görüşmeleri öncesi İran’a 4 şart sunduğunu ve kabul edilmemesi halinde saldırı tehdidinde bulunduğunu iddia etti.ABD Başkanı Donald Trump, Axios’a verdiği röportajda, müzakerelerin başarısız olması durumunda bölgeye ikinci bir uçak gemisi saldırı grubu göndermeyi değerlendirdiklerini açıkladı.

Trump, “Ya bir anlaşma yapacağız ya da geçen seferki gibi çok sert bir önlem almak zorunda kalacağız” diyerek, ikinci tur görüşmelerin gelecek hafta gerçekleşmesini beklediğini belirtti.6 Şubat’ta Umman’da bir araya gelen ABD ve İranlı yetkililer, görüşmelerin yapıcı geçtiğini duyurmuştu.

Ancak gerilimin devam etmesi, yatırımcıları temkinli davranmaya iterek petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskıya yol açıyor.

Öte yandan Çin’de yaklaşan Ay Yeni Yılı tatili öncesi seyahat ve akaryakıt talebinin artması beklentisi, fiyatlardaki düşüşü bir miktar frenliyor.

Çin’de açıklanan son makro veriler ise ekonomideki zayıflığın sürdüğünü gösteriyor. Ocak ayında TÜFE yıllık yüzde 0,2 artarken beklentilerin altında kaldı, ÜFE ise yüzde 1,4 geriledi.Uzmanlar, bu verilerin deflasyonist baskıların devam ettiğini ve petrol talebine yönelik endişeleri artırarak fiyatlar üzerinde aşağı yönlü etki yarattığını belirtiyor.