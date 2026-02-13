KOÇ
İş ve özel hayatında hızlı kararlar alabilirsin. Acele etmeden ama özgüvenle ilerlersen kazançlı çıkarsın. Enerjin yüksek, bunu doğru yere yönlendir.
Aşk mı kariyer mi? 13 Şubat günlük burç yorumları
Enerjinin yükseldiği, önemli kararların ve sürpriz gelişmelerin gündemde olduğu bir gün… Burcuna özel uyarılar ve fırsatlar burada. Aşktan kariyere, maddiyattan aile hayatına kadar seni nelerin beklediğini keşfet.Derleyen: Gül Devrim Koyun
KOÇ
BOĞA
Maddi konularda temkinli adımlar atmalısın. Duygusal anlamda ise geçmişten gelen bir konu tekrar gündeme gelebilir; net olman gerek.
İKİZLER
Görüşmeler, mesajlar ve ani planlar gününü doldurabilir. Söylediklerin kadar dinlediklerin de önemli olacak. Yanlış anlaşılmalara dikkat.
YENGEÇ
Ailevi konular ön planda olabilir. Kendini geri plana atmamaya çalış; sınır koymak bugün seni rahatlatır.
ASLAN
Kendini gösterebileceğin fırsatlar yakalayabilirsin. Aşk hayatında sürpriz bir gelişme mümkün. Egonu değil kalbini konuştur.
BAŞAK
İş hayatında küçük bir ayrıntı büyük fark yaratabilir. Sağlığı ihmal etme; bedeninin verdiği sinyalleri ciddiye al.
TERAZİ
İkili ilişkilerde uzlaşmacı tavrın işe yarayacak. Ancak herkes mutlu olsun diye kendinden ödün verme.
AKREP
Gizli kalan bir gerçek açığa çıkabilir. Kontrol ihtiyacını biraz gevşetirsen olaylar daha akıcı ilerler.
YAY
Seyahat, eğitim ya da gelecek planlarıyla ilgili güzel haberler alabilirsin. Abartılı tepkilerden kaçın.
OĞLAK
Kariyerle ilgili önemli bir gelişme yaşanabilir. Disiplinin sayesinde dikkat çekiyorsun; biraz da kendine zaman ayır.
KOVA
Yaratıcı fikirlerin destek bulabilir. Sosyal çevrende beklenmedik bir konuşma bakış açını değiştirebilir.
BALIK
Ruhsal olarak hassas olabilirsin. Sanat, müzik ya da yalnız kalmak sana iyi gelir. Hayır demekten çekinme.