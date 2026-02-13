Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında 2026 yılının ilk Enflasyon Raporu'nu kamuoyuyla paylaştı.
Muhammet Bayram tarih verdi: Emekliler rahat nefes alacak
Ekonomist Muhammet Bayram, enflasyonun gıda ve konut kalemlerindeki etkisini değerlendirirken, hükümetin emekli maaşlarındaki adaletsizliği gidermek için "kademeli emeklilik" yerine prim esaslı yeni bir çalışma yürüttüğünü söyleyerek, "2026 sonu itibarıyla emekliler rahat bir nefes alacak" dedi.Derleyen: Süleyman Çay
Karahan, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 13-19 aralığından yüzde 15-21 bandına yükselttiklerini duyurdu. Yıl sonu beklentilerindeki bu yukarı yönlü revizeye rağmen, 2025 ve 2026 için ara hedeflerin sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak korunduğu, 2028 hedefinin ise yüzde 8 olduğu vurgulandı.
TCMB'nin açıklamalarını ve ekonomi gündemini ikitdara yakın TGRT Haber canlı yayınında değerlendiren Ekonomist Muhammet Bayram, özellikle gıda enflasyonunun dar gelirli ve emekli üzerindeki baskısına dikkat çekti.
Bayram, "Emeklinin en çok harcama yaptığı kalemler konut, gıda ve ulaşımdır. Ocak ayında veriler beklentinin üzerinde geldi, Şubat ayında da bir miktar yüksek seyrediyor. Ancak sonrasında enflasyonun düşüş eğilimine gireceğini öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.
Emekli maaşlarındaki zamların hayat pahalılığı karşısında hızlı eridiğini vurgulayan Bayram, hükümetin bu konuda adaletsizliği gidermek için düğmeye bastığını belirtti. Bayram, "kademeli emeklilik" iddialarına dair şu ifadeleri kullandı:
"Şu an hükümetin gündeminde kademeli emeklilik yok. Bunun yerine 'ne kadar prim ödediysen o kadar maaş alacaksın' çalışması yapılıyor. Aylık bağlama oranı düşük olanlar düşük maaş alıyor. 2024 ve 2025 yılında emekli olanlar arasında bile ciddi uçurumlar var."
Prim adaletsizliğini gidermek için köklü bir değişim sinyali veren Bayram, "En düşük emekli maaşı uygulamasını iptal edip, herkesin emekli maaşına seyyanen zam yaparak maaşların yükseltilmesi için çalışmalar yapılıyor. Ayrıca emeklilerin milli gelirden pay alması için de çalışmalar mevcut" dedi.
"Kademeli Emeklilikten Daha İyisi Yapılıyor"
Kademeli emeklilik bekleyenlere de mesaj gönderen Bayram, EYT düzenlemesinin getirdiği yükümlülüklere atıfta bulunarak şunları söyledi:
"Kademeli emeklilik, bir-iki günle EYT'yi kaçıranları kapsıyor ancak bunun sonu yok. Devlet, deprem felaketine rağmen EYT sözünü tuttu. Şimdi kademeli emeklilikten daha iyisi yapılıyor; prim esaslı adalet sistemi geliyor."
Bayram, kulis bilgisi olarak emeklilerin hayat pahalılığı karşısında korunacağını belirterek, "Devlet emeklinin muzdarip olduğunun farkında. Enflasyona karşı 2026 sonu itibarıyla emekliler rahat bir nefes alacak" dedi. Bayram'ın söylediği gibi düzenleme olursa iktidarın bir erken seçime gideceğini gösteriyor. Çünkü geçtiğimiz seçim öncesi iktidar, emekliler için paketler açıklıyor.