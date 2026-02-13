Muhammet Bayram tarih verdi: Emekliler rahat nefes alacak

Emekli maaşlarındaki zamların hayat pahalılığı karşısında hızlı eridiğini vurgulayan Bayram, hükümetin bu konuda adaletsizliği gidermek için düğmeye bastığını belirtti. Bayram, "kademeli emeklilik" iddialarına dair şu ifadeleri kullandı:

​"Şu an hükümetin gündeminde kademeli emeklilik yok. Bunun yerine 'ne kadar prim ödediysen o kadar maaş alacaksın' çalışması yapılıyor. Aylık bağlama oranı düşük olanlar düşük maaş alıyor. 2024 ve 2025 yılında emekli olanlar arasında bile ciddi uçurumlar var."